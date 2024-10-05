Яблучний штрудель з тістом філо

Друзі, ви вже давно чекали на цей рецепт! То сьогодні готуємо разом, все легко, смачно, просто та доступно.

Беремо вже готове тісто Філо, додаємо будь яку начинку, в духовку і готово.

Я обожнюю саме яблучну начинку, а ще вишневу… ну і солоні також люблю! Якщо захочете приготувати з іншими начинками, пишіть в коментарях, зроблю окремий пост.

Яблучний штрудель

на 2 шт

400 г тіста філо

100 - 150 мл олії соняшникової рафінованої "Олейна Традиційна"

1 кг яблук

50 г вершкового масла

100 г цукру

Ванільний цукор або кориця

30 г панірувальних сухарів

100 г родзинок

80 г волоського горіху

Яблучна начинка:

Очистити яблука від шкірки та кісточок, нарізати слайсами.

Протушкувати яблука на пательні, на вершковому маслі, щоб випарувалась волога. Дати яблукам охолонути.

Додати сухарі з цукром і ванільним цукром.

Додати промиті, просушені родзинки і обсмажені горіхи.

На один штрудель взяти 4-5 листів тіста філо, кожен, за допомогою пензлика, змастити олією, накривши іншим. На край викласти начинку і сформувати рулет.

Випікати штрудель при 180 градусах - 20-25 хвилин, до золотавого кольору.

За 2-3 хвилини до випікання, змастити його невеликою кількістю вершкового масла.

Перед подачею присипати цукровою пудру. Краще смакує з вершковим морозивом.