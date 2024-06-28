Вигідно приховає всі недоліки: топ модних літніх суконь для пишних жінок

Сучасні тренди одягу не обмежуються жорсткими рамками. Жінки з будь-якими формами можуть підкреслити свою красу та створити стильні образи. Секрет полягає у правильному виборі фасонів, тканин та аксесуарів. Про це пише Радіотрек.

Актуальні фасони суконь для пишних фігур:

Сукні-футляри: підкреслюють жіночі форми, візуально роблять фігуру стрункішою. Особливо актуальні моделі з воланами, асиметричним кроєм або декольте.

підкреслюють жіночі форми, візуально роблять фігуру стрункішою. Особливо актуальні моделі з воланами, асиметричним кроєм або декольте. Сукні з запахом: підходять для будь-якого типу фігури, маскуючи недоліки та підкреслюючи достоїнства.V-подібний виріз подовжує шию.

Сукні з поясом: допомагають підкреслити талію і зробити силует пропорційним. Особливо ефектно виглядають моделі з широким поясом, який зав'язується на бант або масивну пряжку.

А-силует: підходить для будь-якої фігури, візуально витягує силует та підкреслює лінію талії. Актуальні як сукні міді, так і максі довжини

Сукні з вільним верхом: ідеальні для жінок з пишними грудьми, не обмежують рухів і дають відчуття комфорту.

Максі-сукні: завжди елегантні та стильні, приховують недоліки ніг і роблять силует стрункішим. Для літнього сезону обирайте моделі з легких та повітряних тканин.

Сукні з акцентом на плечі: підходять для повних жінок, візуально роблять фігуру пропорційною, акцентують увагу на плечах за допомогою пишних рукавів, воланів або рюш.

Сукні з пишною спідницею: підходять для жінок з фігурою "яблуко", зрівноважують пропорції та підкреслюють талію. Актуальні моделі з тюлю, шифону або бавовни.

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Тканини та принти:

Для повних фігур рекомендуються легкі та повітряні тканини, такі як шифон, шовк, бавовна або віскоза.Уникайте щільних та тягучих тканин, які можуть підкреслити недоліки фігури.

Вибирайте вертикальні принти, що візуально витягують силует, як-от смуги, квіткові візерунки або абстрактні геометричні принти. Уникайте занадто великих принтів, які можуть візуально збільшити фігуру.

Аксесуари:

Доповніть свою сукню елегантними аксесуарами, такими як шарф, капелюх, сумка або прикраси, щоб створити стильний та завершений образ.

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