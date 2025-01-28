Повернення велетнів: 300-кілограмові ссавці, яких не бачили понад 100 років, знову оселилися на батьківщині у Бразилії

Після столітньої відсутності тапіри, одні з найбільших наземних ссавців Південної Америки, масою до 300 кг, знову з’явилися у Бразилії. Востаннє їх офіційно спостерігали у 1914 році.

Про це повідомляє IFLScience. Рівнинні тапіри, які не мешкали в штаті Ріо-де-Жанейро понад 100 років, тепер повернулися.

Їхню присутність вдалося підтвердити завдяки камерам-пасткам. Популяція цих тварин вважається вразливою, адже через їхню лякливість і прихованість важко точно визначити кількість особин у Південній Америці.

Читайте також: Розміром з долоню: у Китаї знайшли кістки найменшого кота у світі, що жив 300 тисяч років тому (фото)

Скорочення чисельності рівнинних тапірів зумовлене такими факторами, як вирубка лісів, урбанізація, полювання та дорожньо-транспортні пригоди.

Упродовж останніх років були здійснені спроби повернути цих тварин до їхнього природного середовища. Поява тапірів у штаті Ріо-де-Жанейро, ймовірно, стала природним процесом, про що свідчать кадри з камер-пасток. Вони зафіксували щонайменше чотири особини, серед яких були мати з малюком.

Несподіване повернення тапірів у регіон, де вони раніше вважалися вимерлими, підкреслює важливість збереження заповідних зон. За словами біолога Марсело Купелло, це явище свідчить про поступове відновлення лісових екосистем, здатних забезпечити умови для життя великих ссавців.

Тапіри відіграють ключову роль у підтримці екосистем, сприяючи поширенню насіння тропічних рослин. Використовуючи свої морди для добування рослинної їжі, вони розповсюджують насіння через екскременти. Завдяки цьому їх часто називають "садівниками лісу", адже їхня діяльність сприяє збереженню біорізноманіття в місцях їхнього проживання.

Нагадаємо, у Монголії знайшли сліди унікального качкодзьобого динозавра.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!