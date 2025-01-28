Возвращение великанов: 300-килограммовые млекопитающие, которых не видели более 100 лет, снова поселились на родине в Бразилии

После столетнего отсутствия тапиры, одни из самых крупных наземных млекопитающих Южной Америки, массой до 300 кг, вновь появились в Бразилии. В последний раз их официально наблюдали в 1914 году.

Об этом сообщает IFLScience. Равнинные тапиры, не проживавшие в штате Рио-де-Жанейро более 100 лет, теперь вернулись.

Их присутствие удалось подтвердить благодаря камерам-ловушкам. Популяция этих животных считается уязвимой, ведь из-за их пугливости и скрытности трудно точно определить количество особей в Южной Америке.

Читайте также: Размером с ладонь: в Китае нашли кости самого маленького кота в мире, жившего 300 тысяч лет назад (фото)

Сокращение численности равнинных тапиров обусловлено такими факторами как вырубка лесов, урбанизация, охота и дорожно-транспортные происшествия.

В последние годы были предприняты попытки вернуть этих животных в их природную среду. Появление тапиров в штате Рио-де-Жанейро, вероятно, стало естественным процессом, о чем свидетельствуют кадры из камер-ловушек. Они зафиксировали по меньшей мере четыре особи, среди которых были мать с малышом.

Неожиданный возврат тапиров в регион, где они раньше считались вымершими, подчеркивает важность сохранения заповедных зон. По словам биолога Марсело Купелло, это явление свидетельствует о постепенном восстановлении лесных экосистем, способных обеспечить условия для жизни крупных млекопитающих.

Тапиры играют ключевую роль в поддержании экосистем, способствуя распространению семян тропических растений. Используя свои морды для получения растительной пищи, они распространяют семена через экскременты. Благодаря этому их часто называют садовниками леса, ведь их деятельность способствует сохранению биоразнообразия в местах их обитания.

Напомним, в Монголии нашли следы уникального утконосого динозавра.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!