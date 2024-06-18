Вітамін краси: в яких продуктах найбільше вітаміну Е і скільки вживати
Правильні продукти і добавки вирішують проблему, а не симптоми, і працюють над красою нашого тіла не тільки зовні, але і зсередини.
У боротьбі проти висипань, лущення шкіри, передчасної появи зморшок на допомогу прийде жиророзчинний вітамін Е — відомий, як вітамін краси.
Цей мікронутрієнт сприятливо впливає на шкіру, роблячи її здоровою і еластичною.
Вітамін Е — один з найсильніших антиоксидантів, він запобігає окисленню клітин, нейтралізує дію вільних радикалів, уповільнює старіння шкіри і всього організму.
Поповнити його запаси ми можемо з джерел як тваринного походження, так і рослинного.
Продукти, в яких міститься Вітамін Е:
- олія зародків пшениці, соняшникова і соєва
- вершкове масло
- горіхи та насіння, насіння соняшнику
- паростки цільних злаків, цільнозернові
- каші (гречана, пшенична)
- броколі
- яєчний жовток
- печінка тріски
- субпродукти.
Норма споживання вітаміну Е — від 8 до 13 мг на день. Добову дозу ми можемо отримати з продуктами харчування. Для цього достатньо з’їсти пару чайних ложок вершкового масла або олії зародків пшениці.
Лікувальні ж дози складають від 50 до 100 мг, їх повинен встановлювати лікар!
Джерела цих мікронутрієнтів в раціоні повинні бути присутніми щодня. Надлишку вітаміну краси складно досягти, а його позитивні властивості будуть благотворно впливати не тільки на зовнішню оболонку, але і на репродуктивну функцію, поліпшать якість зору і зміцнять м’язи.