Витамин красоты: в каких продуктах больше всего витамина Е и сколько употреблять

Правильные продукты и добавки решают проблему, а не симптомы, и работают над красотой нашего тела не только снаружи, но и изнутри.

В борьбе против высыпаний, шелушения кожи, преждевременного появления морщин на помощь придет жирорастворимый витамин Е – известный как витамин красоты.

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Цей мікронутрієнт сприятливо впливає на шкіру, роблячи її здоровою і еластичною.

Вітамін Е — один з найсильніших антиоксидантів, він запобігає окисленню клітин, нейтралізує дію вільних радикалів, уповільнює старіння шкіри і всього організму.

Поповнити його запаси ми можемо з джерел як тваринного походження, так і рослинного.

Продукти, в яких міститься Вітамін Е:

олія зародків пшениці, соняшникова і соєва

вершкове масло

горіхи та насіння, насіння соняшнику

паростки цільних злаків, цільнозернові

каші (гречана, пшенична)

броколі

яєчний жовток

печінка тріски

субпродукти.

Норма споживання вітаміну Е — від 8 до 13 мг на день. Добову дозу ми можемо отримати з продуктами харчування. Для цього достатньо з’їсти пару чайних ложок вершкового масла або олії зародків пшениці.

Лікувальні ж дози складають від 50 до 100 мг, їх повинен встановлювати лікар!

Джерела цих мікронутрієнтів в раціоні повинні бути присутніми щодня. Надлишку вітаміну краси складно досягти, а його позитивні властивості будуть благотворно впливати не тільки на зовнішню оболонку, але і на репродуктивну функцію, поліпшать якість зору і зміцнять м’язи.