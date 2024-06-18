Вітамін краси: в яких продуктах найбільше вітаміну Е і скільки вживати

Правильні продукти і добавки вирішують проблему, а не симптоми, і працюють над красою нашого тіла не тільки зовні, але і зсередини.

У боротьбі проти висипань, лущення шкіри, передчасної появи зморшок на допомогу прийде жиророзчинний вітамін Е — відомий, як вітамін краси.

Цей мікронутрієнт сприятливо впливає на шкіру, роблячи її здоровою і еластичною.

Вітамін Е — один з найсильніших антиоксидантів, він запобігає окисленню клітин, нейтралізує дію вільних радикалів, уповільнює старіння шкіри і всього організму.

Поповнити його запаси ми можемо з джерел як тваринного походження, так і рослинного.

Продукти, в яких міститься Вітамін Е:

олія зародків пшениці, соняшникова і соєва

вершкове масло

горіхи та насіння, насіння соняшнику

паростки цільних злаків, цільнозернові

каші (гречана, пшенична)

броколі

яєчний жовток

печінка тріски

субпродукти.

Норма споживання вітаміну Е — від 8 до 13 мг на день. Добову дозу ми можемо отримати з продуктами харчування. Для цього достатньо з’їсти пару чайних ложок вершкового масла або олії зародків пшениці.

Лікувальні ж дози складають від 50 до 100 мг, їх повинен встановлювати лікар!

Джерела цих мікронутрієнтів в раціоні повинні бути присутніми щодня. Надлишку вітаміну краси складно досягти, а його позитивні властивості будуть благотворно впливати не тільки на зовнішню оболонку, але і на репродуктивну функцію, поліпшать якість зору і зміцнять м’язи.