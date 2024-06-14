На вихідних Землю накриє сильна магнітна буря: як підготуватися

У суботу, 15 червня на Землі розпочнеться магнітна буря помаранчевого рівня небезпечності. Сила геомагнітного шторму становитиме 4 бали.

Буря триватиме також у неділю, 16 червня. Вже з наступного тижня геомагнітні шторми мають стишитися, повідомляє Meteoagent.

Коли магнітні бурі. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Коли магнітні бурі. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Головний біль – це найпоширеніший симптом, який може супроводжуватися запамороченням, нудотою, блювотою. Окрім цього, метеочутливі люди можуть відчувати:

зміни артеріального тиску;

проблеми зі сном;

погіршення самопочуття: млявість, дратівливість, тривога, апатія;

загострення хронічних захворювань: у людей з хронічними захворюваннями магнітні бурі можуть загострити симптоми.

Вплив магнітних бур на людей залежить від індивідуальної чутливості, віку, стану здоров'я та геомагнітної активності – чим сильніша магнітна буря, тим сильніший її вплив на людей.

Як захиститися від магнітних бур:

уникати стресу;

спати достатньо;

вживати багато овочів і фруктів, пити чисту воду;

знизити фізичні навантаження;

приймати вітаміни групи B та магній.

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