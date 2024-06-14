В выходные Землю накроет сильная магнитная буря: как подготовиться

В субботу, 15 июня, на Земле начнется магнитная буря оранжевого уровня опасности. Сила геомагнитного шторма составит 4 балла.

Буря продлится также в воскресенье, 16 июня. Уже со следующей недели геомагнитные штормы должны затихать, сообщает Meteoagent.

Когда магнитные бури. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Головная боль – это самый распространенный симптом, который может сопровождаться головокружением, тошнотой, рвотой. Кроме того, метеочувствительные люди могут чувствовать:

изменения АД;

проблемы со сном;

ухудшение самочувствия: вялость, раздражительность, тревога, апатия;

обострение хронических заболеваний: у людей с хроническими заболеваниями магнитные бури могут обострить симптомы.

Воздействие магнитных бурь на людей зависит от индивидуальной чувствительности, возраста, состояния здоровья и геомагнитной активности – чем сильнее магнитная буря, тем сильнее ее влияние на людей.

Как защититься от магнитных бурь:

избегать стресса;

спать достаточно;

употреблять много овощей и фруктов, пить чистую воду;

снизить физические нагрузки;

принимать витамины группы B и магний.

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