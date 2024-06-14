В выходные Землю накроет сильная магнитная буря: как подготовиться
В субботу, 15 июня, на Земле начнется магнитная буря оранжевого уровня опасности. Сила геомагнитного шторма составит 4 балла.
Буря продлится также в воскресенье, 16 июня. Уже со следующей недели геомагнитные штормы должны затихать, сообщает Meteoagent.
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Головная боль – это самый распространенный симптом, который может сопровождаться головокружением, тошнотой, рвотой. Кроме того, метеочувствительные люди могут чувствовать:
- изменения АД;
- проблемы со сном;
- ухудшение самочувствия: вялость, раздражительность, тревога, апатия;
- обострение хронических заболеваний: у людей с хроническими заболеваниями магнитные бури могут обострить симптомы.
Воздействие магнитных бурь на людей зависит от индивидуальной чувствительности, возраста, состояния здоровья и геомагнитной активности – чем сильнее магнитная буря, тем сильнее ее влияние на людей.
Как защититься от магнитных бурь:
- избегать стресса;
- спать достаточно;
- употреблять много овощей и фруктов, пить чистую воду;
- снизить физические нагрузки;
- принимать витамины группы B и магний.
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