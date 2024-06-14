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Соціум

На вихідних Землю накриє сильна магнітна буря: як підготуватися

Анастасія Крищук

На вихідних Землю накриє сильна магнітна буря: як підготуватися
На вихідних Землю накриє сильна магнітна буря

У суботу, 15 червня на Землі розпочнеться магнітна буря помаранчевого рівня небезпечності. Сила геомагнітного шторму становитиме 4 бали.

Буря триватиме також у неділю, 16 червня. Вже з наступного тижня геомагнітні шторми мають стишитися, повідомляє Meteoagent.

На вихідних Землю накриє сильна магнітна буря: як підготуватися
Коли магнітні бурі. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Головний біль – це найпоширеніший симптом, який може супроводжуватися запамороченням, нудотою, блювотою. Окрім цього, метеочутливі люди можуть відчувати:

  • зміни артеріального тиску;
  • проблеми зі сном;
  • погіршення самопочуття: млявість, дратівливість, тривога, апатія;
  • загострення хронічних захворювань: у людей з хронічними захворюваннями магнітні бурі можуть загострити симптоми.

Вплив магнітних бур на людей залежить від індивідуальної чутливості, віку, стану здоров'я та геомагнітної активності – чим сильніша магнітна буря, тим сильніший її вплив на людей.

Як захиститися від магнітних бур:

  • уникати стресу;
  • спати достатньо;
  • вживати багато овочів і фруктів, пити чисту воду;
  • знизити фізичні навантаження;
  • приймати вітаміни групи B та магній.

Раніше ми повідомляли, чому від негоди та магнітних бур болить голова.

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Магнітні бурі