На вихідних Землю накриє сильна магнітна буря: як підготуватися
У суботу, 15 червня на Землі розпочнеться магнітна буря помаранчевого рівня небезпечності. Сила геомагнітного шторму становитиме 4 бали.
Буря триватиме також у неділю, 16 червня. Вже з наступного тижня геомагнітні шторми мають стишитися, повідомляє Meteoagent.
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Головний біль – це найпоширеніший симптом, який може супроводжуватися запамороченням, нудотою, блювотою. Окрім цього, метеочутливі люди можуть відчувати:
- зміни артеріального тиску;
- проблеми зі сном;
- погіршення самопочуття: млявість, дратівливість, тривога, апатія;
- загострення хронічних захворювань: у людей з хронічними захворюваннями магнітні бурі можуть загострити симптоми.
Вплив магнітних бур на людей залежить від індивідуальної чутливості, віку, стану здоров'я та геомагнітної активності – чим сильніша магнітна буря, тим сильніший її вплив на людей.
Як захиститися від магнітних бур:
- уникати стресу;
- спати достатньо;
- вживати багато овочів і фруктів, пити чисту воду;
- знизити фізичні навантаження;
- приймати вітаміни групи B та магній.
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