В Україну завезли рекордну кількість електромобілів: які марки в лідерах

Попри відключення світла та складну економічну ситуацію, попит на електрокари в Україні стрімко зростає. Тільки за п'ять місяців 2024 року в Україну було ввезено 20 785 електромобілів.

За даними платформи Опендатабот, у порівнянні з минулим роком він збільшився в 2,1 раза. Це рекордна цифра за всю історію українського авторинку. Загалом на електроавтівки припадає 12,9% від загальної кількості імпортованих авто.

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Найпопулярніші марки електрокарів в Україні:

Tesla (4 742 автівки)

Volkswagen (3 194 авто)

Nissan (3 034 авто)

Nissan Leaf car

Цікаво, що найбільше електрокарів ввезли до Львівської області (13,5%).На другому місці – Київ (13,1%).Трійку лідерів замикає Одеська область (9,3%).

Причин зростання популярності електрокарів в Україні кілька:

Зростання цін на бензин та дизель. За останній рік ціна на пальне значно зросла, що робить електрокари більш економічно вигідними. Підтримка держави. Уряд України пропонує низку пільг для власників електрокарів, зокрема безкоштовну реєстрацію та пільгове оподаткування. Екологічність. Електрокари не забруднюють повітря, що робить їх більш екологічним видом транспорту.

Який електромобіль з вище перелічених найкращий?

Відповідь на це питання залежить від ваших потреб та бюджету. Якщо ви шукаєте найпопулярніший електромобіль, то Tesla Model 3 – це чудовий вибір. Він має великий запас ходу, швидке заряджання та просторий салон. Якщо ви шукаєте більш бюджетний варіант, то Nissan Leaf – це хороший вибір. Цей електромобіль не такий потужний, як Tesla Model 3, але він все ж таки має достатньо запасу ходу для щоденних поїздок.

Volkswagen ID.4 – це ще один хороший варіант, який пропонує баланс між ціною, запасом ходу та потужністю.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав про те, автомобілі яких марок українці найчастіше ввозили у першій половині 2024 року.

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