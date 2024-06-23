В Україну завезли рекордну кількість електромобілів: які марки в лідерах
Попри відключення світла та складну економічну ситуацію, попит на електрокари в Україні стрімко зростає. Тільки за п'ять місяців 2024 року в Україну було ввезено 20 785 електромобілів.
За даними платформи Опендатабот, у порівнянні з минулим роком він збільшився в 2,1 раза. Це рекордна цифра за всю історію українського авторинку. Загалом на електроавтівки припадає 12,9% від загальної кількості імпортованих авто.
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Найпопулярніші марки електрокарів в Україні:
- Tesla (4 742 автівки)
- Volkswagen (3 194 авто)
- Nissan (3 034 авто)
- Nissan Leaf car
Цікаво, що найбільше електрокарів ввезли до Львівської області (13,5%).На другому місці – Київ (13,1%).Трійку лідерів замикає Одеська область (9,3%).
Причин зростання популярності електрокарів в Україні кілька:
- Зростання цін на бензин та дизель. За останній рік ціна на пальне значно зросла, що робить електрокари більш економічно вигідними.
- Підтримка держави. Уряд України пропонує низку пільг для власників електрокарів, зокрема безкоштовну реєстрацію та пільгове оподаткування.
- Екологічність. Електрокари не забруднюють повітря, що робить їх більш екологічним видом транспорту.
Який електромобіль з вище перелічених найкращий?
Відповідь на це питання залежить від ваших потреб та бюджету. Якщо ви шукаєте найпопулярніший електромобіль, то Tesla Model 3 – це чудовий вибір. Він має великий запас ходу, швидке заряджання та просторий салон. Якщо ви шукаєте більш бюджетний варіант, то Nissan Leaf – це хороший вибір. Цей електромобіль не такий потужний, як Tesla Model 3, але він все ж таки має достатньо запасу ходу для щоденних поїздок.
Volkswagen ID.4 – це ще один хороший варіант, який пропонує баланс між ціною, запасом ходу та потужністю.
Нагадаємо, раніше UAportal розповідав про те, автомобілі яких марок українці найчастіше ввозили у першій половині 2024 року.
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