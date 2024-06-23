В Украину завезли рекордное количество электромобилей: какие марки в лидерах

Несмотря на отключение света и сложную экономическую ситуацию, спрос на электрокары в Украине стремительно растет. Только за пять месяцев 2024 года в Украину было ввезено 20785 электромобилей.

По данным платформы "Опендатабот", по сравнению с прошлым годом он увеличился в 2,1 раза. Это рекордная цифра за всю историю украинского авторынка. В общей сложности на электро автомобили приходится 12,9% от общего количества импортируемых авто.

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Самые популярные марки электрокаров в Украине:

Tesla (4 742 автомобиля)

Volkswagen (3 194 авто)

Nissan (3 034 авто)

Nissan Leaf car

Интересно, что больше всего электрокаров ввезли во Львовскую область (13,5%). На втором месте – Киев (13,1%). Тройку лидеров замыкает Одесская область (9,3%).

Причин роста популярности электрокаров в Украине несколько:

Рост цен на бензин и дизель. За последний год цена на горючее значительно выросла, что делает электрокары более экономически выгодными. Поддержка страны. Правительство Украины предлагает ряд льгот для владельцев электрокаров, включая бесплатную регистрацию и льготное налогообложение. Экологичность. Электрокары не загрязняют воздух, что делает их более экологичным видом транспорта.

Какой электромобиль из вышеперечисленных самый лучший?

Ответ на этот вопрос зависит от ваших потребностей и бюджета. Если вы ищете самый популярный электромобиль, то Tesla Model 3 – это отличный выбор. Он имеет большой запас хода, быструю зарядку и просторный салон. Если вы ищете более бюджетный вариант, то Nissan Leaf – это отличный выбор. Этот электромобиль не столь мощный, как Tesla Model 3, но он все же имеет достаточно запаса хода для ежедневных поездок.

Volkswagen ID.4 – это еще один хороший вариант, предлагающий баланс между ценой, запасом хода и мощностью.

Напомним, ранее UAportal рассказывал о том, автомобили каких марок украинцы чаще всего ввозили в первой половине 2024 года.

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