Названо топ-5 найпопулярніших дизельних авто в Україні
У травні цього року в Україні зареєстрували 5,8 тисячі автомобілів з дизельними двигунами, що на 14% менше, ніж торік. Зокрема, серед них нових було 1,3 тисячі (+8%), а часта вживаних, що були ввезені з-за кордону, склала 4,5 тисячі (-19%).
Згідно з інформацією, опублікованою "Укравтопром", в травні поточного року дизельні легкові автомобілі зайняли 23% ринку нових авто так само як і у травні 2023 року. У випадку з ввезеними вживаними автомобілями частка дизельних машин також становила 23%, що на 13% менше, ніж минулого року.
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ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків:
- Renault Duster – 306 авто;
- Mitsubishi L200 – 152;
- Volkswagen Touareg – 98;
- BMW X5 – 69;
- BMW X3 – 65.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- Renault Megane – 433 авто;
- Volkswagen Passat – 316;
- Skoda Octavia – 316;
- Nissan Qashqai – 219;
- Volkswagen Golf – 168.
Нагадаємо, раніше UAportal розповідав про те, автомобілі яких марок українці найчастіше ввозили у першій половині 2024 року.
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