Название топ-5 самых популярных дизельных авто в Украине
В мае этого года в Украине зарегистрировали 5,8 тысячи автомобилей с дизельными двигателями, что на 14% меньше, чем в прошлом году. В частности, среди них новых было 1,3 тысячи (+8%), а доля подержанных, которые были ввезены из-за рубежа, составила 4,5 тысячи (-19%).
Согласно информации, опубликованной "Укравтопром", в мае текущего года дизельные легковые автомобили заняли 23% рынка новых авто так же как и в мае 2023 года. В случае с ввезенными подержанными автомобилями доля дизельных машин также составила 23%, что на 13% меньше, чем в прошлом году.
Читайте также: Эксперты назвали топ-12 самых надежных авто, проедут 800 тыс. км
ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек:
- Renault Duster – 306 автомобилей;
- Mitsubishi L200 – 152;
- Volkswagen Touareg – 98;
- BMW X5 – 69;
- BMW X3 – 65.
ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:
- Renault Megane – 433 авто;
- Volkswagen Passat – 316;
- Skoda Octavia – 316;
- Nissan Qashqai – 219;
- Volkswagen Golf – 168.
Напомним, ранее UAportal рассказывал о том, автомобили каких марок украинцы чаще всего ввозили в первой половине 2024 года.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !