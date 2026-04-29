У Туреччині виявили статую Афіни 27 року до н.е. (фото)

Археологи виявили у театрі давньоримського міста Лаодікея 2-метрову статую богині Афіни. Це місто колись було процвітаючим центром Римської імперії та навіть згадується в Біблії.

Міністр культури і туризму Туреччини Нурі Ерсой назвав скульптуру визначним твором мистецтва, який вирізняється оригінальним стилем і високою майстерністю виконання. Про знахідку повідомляє Turkiye Today.

Скульптура зображає Афіну у плащі та обладунках. Її знайшли обличчям донизу біля зовнішньої стіни сценічної частини театру. Попри відсутність голови, тіло статуї збереглося надзвичайно добре.

Стилістичний аналіз показав, що статуя була створена в період правління імператора Августа (27 р. до н. е. – 14 р. н. е.). Вона належить до раннього класичного стилю, якому притаманні реалістичні складки одягу та витончене опрацювання мармуру. Богиня зображена у тонкому пеплосі без рукавів і плащі, який обгорнутий навколо шиї. Цей елемент вбрання вважається рідкісною типологічною деталлю, що підвищує наукову цінність знахідки.

На грудях Афіни розміщена егіда із зображенням голови Медузи та декоративними зміями, виконаними з великою деталізацією. Дослідники також відзначили, що задня частина статуї залишилася незавершеною — ймовірно, через те, що вона мала стояти між колонами і була розрахована на огляд переважно спереду.

У цьому місті Афіна виконувала не лише роль богині війни. Археологічні написи свідчать, що її також шанували як покровительку ткацтва — однієї з ключових галузей економіки Лаодікеї. Театр Лаодікеї, датований II століттям до н. е., мав складну триповерхову архітектуру. Кожен рівень прикрашали 16 колон, а між ними розміщувалися галереї зі статуями богів. Вони часто ілюстрували сцени з грецьких міфів та епосу Гомера, зокрема пригоди Одіссея.

