У Тихому океані на глибині понад 6 кілометрів знайшли невідомі чорні яйця: що це таке (фото)

Під час експедиції в глибинах Тихого океану міжнародна група вчених виявила загадкові чорні кокони, прикріплені до скелі на глибині близько 6200 метрів. Дослідження показало, що всередині них знаходився невідомий раніше науці вид плоских червів.

Про це повідомило видання Popular Mechanics. Знахідку зробили фахівці Токійського університету та Університету Хоккайдо, які досліджували абісопелагічну зону Тихого океану за допомогою дистанційно керованого підводного апарата. На великій глибині вони помітили темні сферичні утворення, схожі на краплі смоли, що були міцно закріплені на скелі.

Керівник експедиції, морський біолог Ясунорі Кано, вирішив підняти незвичайні об'єкти на поверхню для детального вивчення. Під час транспортування більшість коконів пошкодилися, однак чотири зразки вдалося доставити до лабораторії у неушкодженому стані.

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Спочатку дослідники припускали, що це можуть бути яйця невідомих морських істот. Проте після розтину з'ясувалося, що загадкові сфери є коконами, всередині яких перебували кілька плоских червів. "Коли я вперше побачив ці утворення, навіть не здогадувався, що це кокони плоских червів, адже ніколи раніше їх не зустрічав. Спершу подумав, що це можуть бути протисти чи інші мікроорганізми. Коли під мікроскопом я розрізав один із коконів, звідти витекла рідина, схожа на молоко. Після цього всередині вдалося побачити крихітні білі тіла, і тоді стало зрозуміло, що це кокон представника платигельмінтів", — розповів співавтор дослідження, біолог Університету Хоккайдо Кеїчі Какуї в коментарі IFLScience.

За словами науковця, відкриття стало справжньою несподіванкою, адже про плоских червів, здатних існувати на таких екстремальних глибинах, відомо вкрай мало. Подальший генетичний аналіз підтвердив, що знайдені організми належать до нового, раніше неописаного виду плоских червів. Дослідники зазначають, що це найглибша підтверджена знахідка вільноживучих представників цього типу.

Раніше схожого плоского черва виявляли на глибині приблизно 5200 метрів, однак він був знайдений на шматку деревини, через що не можна було достовірно стверджувати, що саме там був його природний ареал. До цього найбільшою підтвердженою глибиною проживання таких організмів вважали близько 3200 метрів.

Попри життя в екстремальних умовах океанської безодні новий вид майже не відрізняється за зовнішнім виглядом від своїх родичів, які мешкають на значно меншій глибині.

Нагадаємо, на затопленому острові у США виявили покинуту лікарню 1800-років.

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