В Тихом океане на глубине более 6 километров обнаружили неизвестные черные яйца: что это такое (фото)

В ходе экспедиции в глубинах Тихого океана международная группа ученых обнаружила загадочные черные коконы, прикрепленные к скале на глубине около 6200 метров. Исследование показало, что внутри них находился неизвестный ранее науке вид плоских червей.

Об этом сообщило издание Popular Mechanics. Находку сделали специалисты Токийского университета и Университета Хоккайдо, которые исследовали абиссопелагическую зону Тихого океана с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата. На большой глубине они заметили темные сферические образования, похожие на капли смолы, крепко закрепленные на скале.

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Руководитель экспедиции, морской биолог Ясунори Кано, решил поднять необычные объекты на поверхность для детального изучения. Во время транспортировки большинство коконов повредилось, однако четыре образца удалось доставить в лабораторию в неповрежденном состоянии.

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Первоначально исследователи предполагали, что это могут быть яйца неизвестных морских существ. Однако после вскрытия выяснилось, что загадочные сферы представляют собой коконы, внутри которых находились несколько плоских червей. "Когда я впервые увидел эти образования, даже не догадывался, что это коконы плоских червей, никогда раньше их не встречал. Сначала подумал, что это могут быть противопоставлены другие микроорганизмы. Когда под микроскопом я разрезал один из коконов, оттуда вытекла жидкость, похожая на молоко. После этого внутри удалось увидеть крошечные белые тела, и тогда стало ясно, что это кокон представителя платигельминтов", – рассказал соавтор исследования, биолог Университета Хоккайдо Кеичи Какуи в комментарии IFLScience.

По словам ученого, открытие стало настоящей неожиданностью, ведь о плоских червях, способных существовать на таких экстремальных глубинах, известно очень мало. Последующий генетический анализ подтвердил, что найденные организмы принадлежат к новому, ранее неописанному виду плоских червей. Исследователи отмечают, что это самая глубокая подтвержденная находка свободноживущих представителей этого типа.

Ранее похожий плоский червь обнаруживался на глубине примерно 5200 метров, однако он был найден на куске древесины, из-за чего нельзя было достоверно утверждать, что именно там был его природный ареал. До этого самой подтвержденной глубиной обитания таких организмов считали около 3200 метров.

Несмотря на жизнь в экстремальных условиях океанской бездны, новый вид почти не отличается по внешнему виду от своих родственников, обитающих на значительно меньшей глубине.

Напомним, на затопленном острове в США была обнаружена заброшенная больница 1800-лет.

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