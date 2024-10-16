У Тасманії виявили кам’яний ліс віком 40 тисяч років (фото)

На узбережжі Тасманії, під час одного зі штормів, було виявлено унікальне природне явище – залишки стародавнього лісу. Служба парків і дикої природи штату опублікувала знімки цього дива природи, викликавши неабиякий інтерес у науковців та широкої громадськості.

Виявлені фрагменти дерев, що нагадують гігантських восьминогів, замурованих у камінь, насправді є корою стародавніх дерев. Вчені припускають, що цей ліс існував ще в льодовиковий період, тобто його вік може сягати десятків тисяч років. Про це пише Уніан.

Цим питанням задаються науковці. З одного боку, процес скам’яніння, коли органічний матеріал замінюється мінералами, цілком ймовірний в таких умовах. З іншого боку, деякі дослідники вважають, що деревина збереглася у відносно природному стані, завдяки особливим умовам поховання.

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Для аборигенів Тасманії це відкриття має особливе значення. Вони вважають, що це, найімовірніше, залишки стародавнього лісу мелалеуки (чайного дерева), який відігравав важливу роль у їхній культурі та повсякденному житті. Ці дерева називали "старійшинами", оскільки вони служили основою для всього живого в лісі.

Виявлення стародавнього лісу – це унікальна можливість зазирнути в минуле нашої планети. Вивчення цих дерев допоможе вченим краще зрозуміти кліматичні зміни, що відбувалися на Землі тисячі років тому, а також особливості екосистеми того часу. Крім того, це відкриття має велике значення для збереження культурної спадщини аборигенів Тасманії.

Вчені продовжують досліджувати знайдені фрагменти дерев. Вони проводять різноманітні аналізи, щоб визначити точний вік дерев, умови їх збереження та інші характеристики. Результати цих досліджень допоможуть розкрити таємниці стародавнього лісу Тасманії та краще зрозуміти історію нашої планети.

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