Професор археології з Університету Південної Флориди виявив кам'яний міст віком 5600 років у древній печері. Ця знахідка доводить: люди заселили острів Майорка набагато раніше, ніж передбачалося.

Про це повідомляє interestingengineering.

У статті підкреслюється, що це відкриття перевертає всі уявлення про ранню історію людства в Західному Середземномор'ї.

"Це питання довгий час залишалося загадкою для археологів. Логічно було б припустити, що перші поселення виникли саме на Майорці, оскільки острів розташований неподалік від материка. Проте менші острови, які знаходяться далі в морі, свідчили про обхід Майорки первісними людьми. Однак недавнє відкриття стародавнього мосту поблизу берегів Майорки є першим вагомим доказом у цьому історичному пазлі, що підтверджує: наші давні предки жили на цьому острові, і це свідчить про їхню високорозвиненість", – йдеться у матеріалі.

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У 2000 році команда дослідників здійснила занурення в стародавню Генуезьку печеру, де, крім чудес природи та відбитків часу, вони виявили 25-метровий міст.

"Присутність цього затопленого мосту та інших знахідок свідчить про високий рівень розвитку, що вказує на те, що перші мешканці були обізнані про водні ресурси печери і свідомо збудували інфраструктуру для її навігації," – зазначив Богдан Онак, професор геології з Університету Південної Флориди та провідний автор недавнього дослідження.

Вчені знайшли на Майорці загадковий тисячолітній міст з минулого: як знахідка під водою переписує історію . Джерело: interestingengineering.com

В роботі було зазначено, що кам'яна доріжка і стіна ведуть до мосту, який колись перетинав підводне озеро.

"Ці споруди були зведені без використання розчину або цементу: з великих вапнякових блоків, на які були покладені плоскі валуни довжиною до 1,63 м. Ця доріжка вела до єдиної сухої камери, яка дозволила дослідникам визначити вік мосту," – продовжують науковці.

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Зокрема, глиняний посуд періоду Навіформ (3550-3000 р. до н.е.) допоміг вченим зрозуміти, що міст існував ще до появи цих артефактів. Геологічні утворення в печері та світлі смуги на мосту, схожі на кільце для ванни, дозволили ще точніше визначити вік мосту, роблячи це відкриття важливим для історії людства.

"Наші дослідження показують, що підвищення рівня моря припинилося і залишалося стабільним протягом кількох сотень років між 5964 і 5359 роками до н.е.," – підкреслив професор Онак, що сприяє збільшенню доказів ранніх людських поселень на багатьох островах Середземного моря.

Вчені також зазначили, що люди були активні на острові близько 6 000 років тому.

"Однак, хронологічні обмеження, пов'язані з глибиною мосту, разом з подібною глибиною, на якій знайдені POS і кольорові знаки, підтримують думку про те, що людина була присутня на острові вже 5 600 років тому, а можливо, навіть 6 000 років тому," – додав Онак.

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