Єгипет більше не перший: азербайджанський скарб переписав історію стародавнього світу (фото)

Дослідження стародавнього артефакту, виявленого в Азербайджані, свідчить, що це може бути найстаріша відома дошка для гри, яку зазвичай називають "Собаки та шакали" або "Гра у 58 лунок". Артефакт був знайдений у 2018 році на Апшеронському півострові біля узбережжя Каспійського моря.

Про це повідомляє Arkeonews.

Протягом тривалого часу вважалося, що перші настільні ігри виникли в Стародавньому Єгипті. Проте нові дослідження вказують на те, що витоки цих ігор можуть бути пов'язані з Азією. Вчені з'ясували, що ця гра була поширена на Південному Кавказі приблизно в той же період, що змушує переглянути її історичне походження.

"Собаки та шакали" – це назва гри, що виникла завдяки вирізьбленим головам тварин на деяких ігрових фігурках. Вона залишалася популярною протягом багатьох століть, починаючи з бронзового віку і до залізного. Ігрова дошка, яка має п'ятдесят вісім отворів, розташованих у певній послідовності, датується третім тисячоліттям до нашої ери. Форми фішок змінювалися залежно від регіону, а дизайн дошки, з лініями, що з'єднували отвори, натякав на складність правил гри.

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В Єгипті найдавнішу відому дошку цього типу виявили в гробниці Ель-Асасіфа, що датується періодом між 2064 і 1952 роками до нашої ери. Це відкриття, разом з іншими знахідками в Месопотамії, Леванті та Анатолії, привело археологів до гіпотези, що гра могла виникнути в Єгипті або Південно-Західній Азії.

Проте останні відкриття на Апшеронському півострові спростовують цю теорію. Найкраще збережений зразок було знайдено в Ґобустанському національному заповіднику, в скельному укритті Чапмали, поблизу Каспійського моря. Дослідники припускають, що цей зразок належить до середнього бронзового віку, що свідчить про те, що гра була поширена в цьому регіоні набагато раніше, ніж раніше вважалося.

Вальтер Кріст і Рахман Абдуллаєв, автори дослідження, відзначають схожість візерунків неглибоких заглиблень і вузьких каналів з іншими дошками, знайденими в південно-західній Азії та Єгипті.

Єгипет більше не перший: азербайджанський скарб переписав історію стародавнього світу (фото). Джерело: W. Crist et al

Інші приклади гри були знайдені на таких місцях, як Агашдюзю, Єні Тюркан і Дюбенді. Розташування цих дощок у місцях, таких як Чапмали, дає підстави припускати, що гра мала важливе значення у повсякденному житті, особливо в зимовий період, коли пастухи шукали притулку.

Цю теорію підтверджують фрагменти кераміки, знайдені в цих місцях, які свідчать про сезонну присутність пастуших громад. Поряд із давнішими артефактами середнього та пізнього бронзового віку, знахідки включають кераміку з культури Ходжали-Гадабай, яка датується XIII-VII століттями до нашої ери. Періодичне заселення цих територій вказує на те, що одні й ті ж групи людей із схожими культурними традиціями могли повертатися сюди протягом тривалого часу.

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