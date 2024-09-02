Египет больше не первый: азербайджанский клад переписал историю древнего мира (фото)

Исследование древнего артефакта, обнаруженного в Азербайджане, свидетельствует, что это может быть старейшая известная доска для игры, которую обычно называют "Собаки и шакалы" или "Игра в 58 лунок". Артефакт был найден в 2018 году на Апшеронском полуострове у побережья Каспийского моря.

Об этом сообщает Arkeonews.

Долгое время считалось, что первые настольные игры возникли в Древнем Египте. Однако новые исследования указывают на то, что истоки этих игр могут быть связаны с Азией. Ученые выяснили, что эта игра была распространена на Южном Кавказе примерно в тот же период, что заставляет пересмотреть ее историческое происхождение.

"Собаки и шакалы" – это название игры, возникшее благодаря резным головам животных на некоторых игровых фигурках. Она оставалась популярной на протяжении многих веков, начиная с бронзового века и до железного. Игровая доска, имеющая пятьдесят восемь отверстий, расположенных в определенной последовательности, датируется третьим тысячелетием до нашей эры. Формы фишек менялись в зависимости от региона, а дизайн доски, с соединяющими отверстия линиями, намекал на сложность правил игры.

Читайте также: В Польше металлоискатель наткнулся на уникальную бронзовую брошь возрастом 2500 лет

В Египте древнейшую известную доску этого типа обнаружили в гробнице Эль-Асасифа, датируемой периодом между 2064 и 1952 годами до нашей эры. Это открытие вместе с другими находками в Месопотамии, Леванте и Анатолии привело археологов к гипотезе, что игра могла возникнуть в Египте или Юго-Западной Азии.

Однако последние открытия на Апшеронском полуострове опровергают эту теорию. Лучше всего сохранившийся образец был найден в Гобустанском национальном заповеднике, в скальном укрытии Чапмалы, близ Каспийского моря. Исследователи предполагают, что этот образец относится к среднему бронзовому возрасту, что свидетельствует о том, что игра была распространена в этом регионе гораздо раньше, чем раньше.

Вальтер Крист и Рахман Абдуллаев, авторы исследования, отмечают схожесть узоров неглубоких углублений и узких каналов с другими досками, найденными в юго-западной Азии и Египте.

Египет больше не первый: азербайджанский клад переписал историю древнего мира (фото). Источник: W. Crist et al

Другие примеры игры были найдены на таких местах как Агашдюзю, Йени Тюркан и Дюбенди. Расположение этих досок в местах, таких как Чапмалы, позволяет предполагать, что игра имела важное значение в повседневной жизни, особенно в зимний период, когда пастухи искали убежища.

Эту теорию подтверждают фрагменты керамики, найденные в этих местах, свидетельствующие о сезонном присутствии пастуших общин. Наряду с более старыми артефактами среднего и позднего бронзового века, находки включают керамику по культуре Ходжали-Гадабай, которая датируется XIII-VII веками до нашей эры. Периодическое заселение этих территорий показывает, что одни и те же группы людей с похожими культурными традициями могли возвращаться сюда в течение длительного времени.

Ранее мы рассказывали, что в Анталии под водой обнаружили уникальный доисторический кинжал.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!