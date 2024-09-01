В Анталии под водой обнаружили уникальный доисторический кинжал (фото)

Во время подводных раскопок у побережья Анталии, Турция, ученые обнаружили уникальный артефакт – бронзовый кинжал с серебряными заклепками. Находке примерно 3600 лет. Этот артефакт - яркое свидетельство связей между минойской цивилизацией и регионом Анатолии в бронзовом возрасте.

Затонувшее судно, на котором был найден кинжал, было обнаружено на глубине 50 метров. Ученые предполагают, что оно направлялось к Криту, подтверждающему активные торговые и культурные связи между этими регионами в древности, пишет arkeonews.

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Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой назвал эту находку одним из важнейших открытий в истории подводной археологии. Он подчеркнул, что этот артефакт позволит ученым лучше понять историю Средиземноморья и взаимодействие разных культур в древности.

Раскопки затонувшего корабля будут продолжаться в течение следующих пяти лет. Учёные надеются, что новые находки помогут раскрыть еще больше тайн древней цивилизации.

Напомним, в пустыне в Китае нашли в лодках сотни загадочных мумифицированных тел, которым 4000 лет.

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