В Тасмании обнаружили каменный лес возрастом 40 тысяч лет (фото)

На побережье Тасмании во время одного из штормов было обнаружено уникальное природное явление – остатки древнего леса. Служба парков и дикой природы штата опубликовала снимки этого чуда природы, вызвав большой интерес у ученых и широкой общественности.

Обнаруженные фрагменты деревьев, напоминающих гигантских осьминогов, замурованных в камень, на самом деле являются корой древних деревьев. Ученые предполагают, что этот лес существовал еще в ледниковый период, то есть его возраст может достигать десятков тысяч лет. Об этом пишет Униан.

Этим вопросом задаются ученые. С одной стороны, процесс окаменения, когда органический материал заменяется минералами, вполне вероятен в таких условиях. Не считая того, некие исследователи считают, что древесная порода сохранилась в относительно естественном состоянии, благодаря особым условиям захоронения.

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Для аборигенов Тасмании это открытие имеет особое значение. Они считают, что это, вероятнее всего, остатки древнего леса мелалеуки (чайного дерева), который играл важную роль в их культуре и повседневной жизни. Эти деревья называли старейшинами, поскольку они служили основой для всего живого в лесу.

Обнаружение древнего леса – уникальная возможность заглянуть в прошлое нашей планеты. Изучение этих деревьев поможет ученым лучше понять происходившие на Земле климатические изменения тысячи лет назад, а также особенности экосистемы того времени. Кроме того, это открытие имеет большое значение для сохранения культурного наследия аборигенов Тасмании.

Ученые продолжают исследовать найденные фрагменты деревьев. Они проводят разные анализы, чтобы определить точный возраст деревьев, условия их сохранения и другие характеристики. Результаты этих исследований помогут раскрыть секреты древнего леса Тасмании и лучше понять историю нашей планеты.

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