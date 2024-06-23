У найстарішому у світі вині знайшли моторошний інгредієнт: подробиці

Науковці виявили найстаріше у світі вино, яке збереглося у рідкому вигляді. 2000-річний напій був знайдений в Іспанії у похоронній урні, де він, ймовірно, був залитий як частина ритуалу, щоб допомогти померлому у його подорожі до потойбіччя.

Урна була виявлена ​​в 2019 році під час розкопок римського мавзолею в місті Кармона. У ній знаходилися кремовані останки чоловіка, а також "доверху наповнена червонуватою рідиною".

Детальніше про дослідження можна прочитати в Journal of Archaeological Science: Reports.

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Дослідники провели хімічний аналіз рідини та порівняли його з сучасними винами з регіону. Результати показали, що рідина дійсно була вином, ймовірно, білим, яке з часом набуло червонуватого відтінку. Напій містив рештки спаленого людського тіла.

Вино збереглося у рідкому стані. Джерело: sciencedirect.com Вино збереглося у рідкому стані. Джерело: sciencedirect.com

"Мінеральний профіль червонуватої рідини можна порівняти з сучасними хересними винами з Хереса, фіно-винами з Кондадо-де-Уельва та фіно-винами з Монтілья-Морілес", - пишуть автори дослідження.

Вони також виявили в рідині два ключових біомаркери вина - кверцетин і апігенін, які також присутні в сучасних винах з регіону.

"Результати, отримані в цій роботі, переконливо свідчать про те, що червонувата рідина в урні з попелом спочатку була вином, яке розклалося з часом, і що йому було близько 2000 років, і, отже, це найстаріше вино, знайдене сьогодні", - підсумовують дослідники.

Дослідники вважають, що вино було залито в урну як частина похоронного ритуалу, щоб допомогти померлому перейти в кращий світ.

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