Металевий секрет стародавньої мумії: вчені виявили імплант, якому близько 2600 років

Вчені виявили, що в лівому коліні мумії був встановлений металевий імплант, що свідчить про проведення складної медичної операції приблизно 2600 років тому. Про це повідомляє "Ancient Origins".

Зазначається, що в 1971 році Музей розенкрейцерів у Каліфорнії придбав до своєї колекції давньоєгипетську труну з добре збереженою мумією. Через два десятиліття команда дослідників зробила відкриття – вони виявили сліди хірургічного втручання, що датуються майже 2600 роками тому.

У серпні 1995 року професор К. Вілфред Гріггс з Університету Брігама Янга (BYU) та його наукова група вражали світ своїм відкриттям. Під час підготовки до лекції в музеї, вони виявили металевий ортопедичний штифт, встановлений у лівому коліні мумії.

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Штифт, довжиною 22,86 см, був встановлений із застосуванням передових біомеханічних принципів, що настільки схожих на сучасні, що спочатку дослідники могли помітити різницю.

Аналіз показав, що мумія чоловіка, виявлена у 1995 році, належала єгиптянину вищого класу з епохи Нового царства Єгипту, між 16-м і 11-м століттями до н.е.

Це відкриття породило активні дискусії серед наукової спільноти. Деякі вчені вважають, що штифт може свідчити про високий рівень медичних знань того часу. Інші ж стверджують, що можливо, це артефакт або помилка.

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Дослідження також виявило сліди стародавньої органічної смоли, що нагадує сучасний кістковий цемент. Ця смола, разом із залишками стародавніх жирів і текстилю, допомогла зберегти металевий штифт на місці протягом віків.

Результати дослідження вказують на те, що ця складна медична операція була проведена приблизно 2600 років тому.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що дослідник знайшов тіла неземних істот і вимагає відправити їх на аналіз.

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