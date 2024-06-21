Металлический секрет древней мумии: ученые обнаружили имплант, которому около 2600 лет

Ученые обнаружили, что в левом колене мумии был установлен металлический имплант, свидетельствующий о проведении сложной медицинской операции примерно 2600 лет назад. Об этом сообщает "Ancient Origins".

Отмечается, что в 1971 году Музей розенкрейцеров в Калифорнии приобрел в свою коллекцию древнеегипетский гроб с хорошо сохранившейся мумией. Через два десятилетия команда исследователей совершила открытие – они обнаружили следы хирургического вмешательства, датируемые почти 2600 лет назад.

В августе 1995 года профессор К. Уилфред Григгс из Университета Бригама Янга (BYU) и его научная группа поражали мир своим открытием. При подготовке к лекции в музее они обнаружили металлический ортопедический штифт, установленный в левом колене мумии.

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Штифт, длиной 22,86 см, был установлен с применением передовых биомеханических принципов, столь похожих на современные, что изначально исследователи могли заметить разницу.

Анализ показал, что мумия мужчины, обнаруженная в 1995 году, принадлежала египтянину высшего класса из эпохи Нового царства Египта, между 16-м и 11-м веками до н.

Это открытие породило активные дискуссии среди научного сообщества. Некоторые ученые считают, что штифт может свидетельствовать о высоком уровне медицинских знаний того времени. Другие же утверждают, что, возможно, это артефакт или ошибка.

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Исследование также выявило следы древней органической смолы, напоминающей современный костный цемент. Эта смола вместе с остатками древних жиров и текстиля помогла сохранить металлический штифт на месте на протяжении веков.

Результаты исследования показывают, что эта сложная медицинская операция была проведена примерно 2600 лет назад.

Напомним, ранее мы рассказывали, что исследователь нашел тела внеземных существ и требует отправить их на анализ.

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