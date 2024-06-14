В новом выпуске журнала ZooKeys опубликовано исследование, в котором сообщается о необычном открытии в одной из пещер Китая. Группа ученых натолкнулась на уникальных существ - слепых рыб, не имеющих окраски, но оснащенных удивительным рогом.

Эти существа отличаются от мифических единорогов, встречающихся в литературе и кинематографе. Согласно IFLScience этот вид рыб является новым для науки и до сих пор не был известен.

Открытие, которое может показаться фантастическим, произошло в одной из подземных пещер Китая, где группа исследователей наткнулась на рыбу, напоминающую мифического единорога. Этот новый вид, входящий в группу Sinocyclocheilus, поражает своим уникальным рогом.

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Во время экспедиции на юго-западе Китая ученые собрали 32 особи пещерных рыб, из которых 15 оказались представителями неизвестного до этого вида. После детального анализа этих особей, сравнение их с другими видами Sinocyclocheilus, исследователи присвоили новому виду название Sinocyclocheilus longicornus, что в переводе с латыни означает длинный рог.

По данным ученых, это открытие увеличило количество известных видов рода Sinocyclocheilus до 77, все из которых являются эндемиками Китая. Интересно, что 13 из этих видов были найдены в одной и той же провинции, где и новый вид.

Единороги все же существуют: в Китае ученые обнаружили ранее неизвестных существ (фото). Источник: IFLScience

Sinocyclocheilus longicornus отличаются роговидным ростом на голове и уменьшенными, почти атрофированными глазами, что свидетельствует об их адаптации к жизни в полной темноте. Ученые предполагают, что слабое зрение или его отсутствие не препятствует этим рыбам, поскольку они приспособились к жизни без света.

Некоторые родственники Sinocyclocheilus, не имеющие рога, живут в водах с лучшим освещением, что дает основания полагать, что рог может быть адаптацией к подземному образу жизни. Sinocyclocheilus longicornus имеют длину от 10,5 до 14,6 см и бледную, почти прозрачную кожу из-за отсутствия пигментации. Их природная среда ограничена водоемом шириной 1,8 м и глубиной менее 1 метра. Установлено, что этот вид не имеет тесных родственных связей с другими "рогатыми" представителями рода. Исследование условий существования Sinocyclocheilus longicornus по сравнению с другими видами может помочь понять функциональное предназначение их рога.

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