Ученые предсказали глобальное вымирание Земли: когда прогнозируется

Современные экологические проблемы могут спровоцировать необратимые изменения в глобальной экосистеме вплоть до массового вымирания живых организмов на планете. И этот сценарий не выдумка — подобное уже случалось в истории Земли.

Одной из самых масштабных катастроф было пермско-триасовое вымирание, известное также как Великое вымирание. Около 252 миллионов лет назад с Земли исчезло 96% морских видов и 70% наземных позвоночных. Основной причиной крушения считаются массивные вулканические извержения, в результате которых в атмосферу попали колоссальные объемы углекислого газа — около 100 тысяч миллиардов метрических тонн. Это привело к резкому глобальному потеплению, обезлюдению океанов из-за нехватки кислорода и нарушению углеродного баланса планеты. Об этом пишет Interesting Engineering.

Команда ученых под руководством доктора Мауры Брунетти из Женевского университета изучала окаменевшие останки растений, в частности, споры, пыльцу и большие образцы, чтобы восстановить картину экосистем того времени. Их исследования показали, что температура на планете подскочила до 10 градусов Цельсия.

Чтобы лучше понять изменения климата на границе пермского и триасового периодов, ученые создали карту древней географии Земли и сопоставили ископаемые с шестью основными биомами, среди которых были тропические, умеренные и пустынные зоны. Сравнение результатов с климатическими моделями позволило проследить, как изменялся климат в разных регионах планеты.

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Оказалось, что в позднем перми царила холодная погода, однако переход к триасу сопровождался хаотическими колебаниями климата, а затем температура стабилизировалась на уровне, что на 10 градусов превышало предыдущие значения. В результате тропические пустыни превратились в густые леса, а умеренная растительность распространилась ближе к полюсам, вытеснив тундру. Эти глобальные климатические изменения стали основой для дальнейшего массового вымирания.

Такие резкие изменения демонстрируют, насколько опасны так называемые климатические переломные точки. Доктор Брунетти предостерегает: если современные выбросы CO₂ не уменьшить, человечество может достичь уровня, вызвавшего пермское вымирание, менее чем за три тысячи лет — а именно до 2700 года, что, по историческим меркам, чрезвычайно короткий срок.

В то же время, ученые признают, что существующие данные все еще имеют ограничения. Для получения более четкой картины необходимы новые находки ископаемых останков и усовершенствование климатических моделей.

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