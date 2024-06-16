Мексиканський дослідник НЛО та журналіст Хайме Мауссан, який вважає, що він виявив рештки двох інопланетних істот, звертається за допомогою до вчених з США та Європи для підтвердження їх справжності. Водночас він веде судову боротьбу з місцевою владою за можливість перевезти цих "гуманоїдів" до більш передових лабораторій для дослідження.

Інформація про це з’явилася у виданні Daily Mail.

Нещодавно виявлені в Перу дві мумії стали предметом гарячих дебатів серед науковців: існує припущення, що це древні людські останки, які були викопані злодіями з гробниць.

Хайме Моссан висловив заперечення та представив альтернативну теорію, що це можуть бути "гібриди" інопланетян та людей. Він посилається на висловлювання своїх колег, які стверджують, що аналізи показали 30% ДНК, яка не має відомого походження.

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Втім, латиноамериканський історик Крістофер Хіні з Університету Пенсильванії має іншу точку зору. Вчений акцентує увагу на двох аспектах, які підтримують його гіпотезу про те, що знахідки не так уже й неземні.

"Я не переконаний у тому, що ми маємо справу з гуманоїдами. З одного боку, є практика "обв’язування голови", яка була поширена серед деяких місцевих культур і зафіксована іспанськими колонізаторами. З іншого боку, діяльність розкрадачів гробниць та продавців "старожитностей" вносить значне замішання у розуміння історичних артефактів, ускладнюючи процес ідентифікації", – прокоментував він.

Дослідник знайшов тіла неземних істот і вимагає відправити їх на аналіз (фото). Джерело: Twitter

Моссан разом з колегами стверджують, що результати комп’ютерної томографії та інших сучасних аналізаторних обладнань свідчать про позаземне походження цих останків. Проте опублікована ними інформація викликала чимало сумнівів.

"Якщо б я фальсифікував докази, то чому я б показував їх на всю публіку? Ви думаєте, я б приніс фальшивки до конгресу Мексики, ризикуючи своєю 50-річною кар’єрою? Подумайте над цим", – заявив Моссан на пресконференції у березні.

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