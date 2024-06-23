В старейшем в мире вине нашли жуткий ингредиент: подробности

Ученые обнаружили старейшее в мире вино, сохранившееся в жидком виде. 2000-летний напиток был найден в Испании в погребальной урне, где он, вероятно, был залит как часть ритуала, чтобы помочь умершему в его путешествии в потусторонний мир.

Урна была обнаружена в 2019 году во время раскопок римского мавзолея в городе Кармона. В ней находились кремированные останки мужчины, а также "доверху наполненная красноватой жидкостью".

Подробнее об исследованиях можно прочитать в Journal of Archaeological Science: Reports.

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Исследователи провели химический анализ жидкости и сравнили его с современными винами из региона. Результаты показали, что жидкость действительно была вином, вероятно, белым, которое со временем приобрело красноватый оттенок. Напиток содержал остатки сожженного человеческого тела.

Вино сохранилось в жидком состоянии. Источник: sciencedirect.com

"Минеральный профиль красноватой жидкости сравним с современными хересными винами из Хереса, финно-винами из Кондадо-де-Уэльва и финно-винами из Монтилья-Морилес", — пишут авторы исследования.

Они также обнаружили в жидкости два ключевых биомаркера вина – кверцетин и апигенин, которые также присутствуют в современных винах из региона.

"Результаты, полученные в этой работе, убедительно свидетельствуют, что красноватая жидкость в урне с пеплом сначала была разложившимся со временем вином и что ему было около 2000 лет, и, следовательно, это старейшее вино, найденное сегодня", — суммируют исследователи.

Исследователи полагают, что вино было залито в урну как часть погребального ритуала, чтобы помочь умершему перейти в лучший мир.

Напомним, ученые обнаружили имплант в мумии, которому около 2600 лет.

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