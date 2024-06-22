Сенсаційна знахідка, якій 3300 років: біля берегів Ізраїлю знайшли останки стародавнього корабля з вантажем (фото)

Ізраїльські археологи зробили сенсаційне відкриття, яке може змінити наше уявлення про ранню морську торгівлю. На глибині 1800 метрів, за 90 кілометрів від узбережжя Ізраїлю, було знайдено уламки корабля, датованого 3300 роками до нашої ери. Це робить його найдавнішим кораблем, коли-небудь знайденим у глибоких водах.

Корабель перевозив сотні неушкоджених амфор, стародавніх глечиків для зберігання, які, ймовірно, використовували для транспортування таких товарів, як олія, вино та фрукти. Це свідчить про те, що морська торгівля в пізньому бронзовому віці була набагато більш розвиненою, ніж вважалося раніше, повідомляє Управління старожитностей Ізраїлю у Фейсбуці.

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Дослідники вважають, що корабель затонув через шторм або напад піратів. Він був спочатку помічений підводними роботами, що належать нафтогазовій компанії Energean, під час дослідження потенційних нових джерел енергії.

Із затонулого корабля підняли вантаж. Джерело: facebook.com/AntiquitiesEN

Із затонулого корабля підняли вантаж. Джерело: facebook.com/AntiquitiesEN

Із затонулого корабля підняли вантаж. Джерело: facebook.com/AntiquitiesEN

Energean співпрацювала з Управлінням старожитностей Ізраїлю (IAA), щоб ретельно дослідити уламки корабля. За допомогою спеціального обладнання вони змогли підняти два судна, кожне з протилежних кінців корабля, не пошкодивши вантаж.

Вважається, що амфори використовували ханаанці, які населяли територію від сучасної Туреччини до Єгипту. Це відкриття свідчить про те, що ханаанці мали значні комерційні зв'язки з іншими цивілізаціями Близького Сходу.

Із затонулого корабля підняли вантаж. Джерело: facebook.com/AntiquitiesEN

Із затонулого корабля підняли вантаж. Джерело: facebook.com/AntiquitiesEN

Це відкриття свідчить, що ханаанці були набагато більш досконалими мореплавцями, ніж вважалося раніше. Вони, ймовірно, використовували небесні тіла для навігації, беручи спостереження за сонцем і зірками.

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