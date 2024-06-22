Сенсационная находка, которой 3300 лет: у берегов Израиля нашли останки древнего корабля с грузом (фото)

Израильские археологи совершили сенсационное открытие, которое может изменить наше представление о ранней морской торговле. На глубине 1800 метров, в 90 километрах от побережья Израиля, были найдены обломки корабля, датированного 3300 годами до нашей эры. Это делает его самым древним кораблем, когда-либо найденным в глубоких водах.

Корабль перевозил сотни невредимых амфор, древних кувшинов для хранения, которые, вероятно, использовали для транспортировки таких товаров как масло, вино и фрукты. Это свидетельствует, что морская торговля в позднем бронзовом возрасте была гораздо более развита, чем считалось ранее, сообщает Управление древностей Израиля в Фейсбуке.

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Исследователи считают, что корабль затонул из-за шторма или нападения пиратов. Он был изначально подмечен подводными работами, принадлежащими нефтегазовой компании Energean, при исследовании потенциальных новых источников энергии.

С затонувшего корабля подняли груз. Источник: facebook.com/AntiquitiesEN

С затонувшего корабля подняли груз. Источник: facebook.com/AntiquitiesEN

С затонувшего корабля подняли груз. Источник: facebook.com/AntiquitiesEN

Energean сотрудничала с Управлением древностей Израиля (IAA), чтобы тщательно изучить обломки корабля. С помощью специального оборудования они смогли поднять два судна, каждое из противоположных концов корабля, не повредив груз.

Считается, что амфоры использовали ханаанцы, населявшие территорию от современной Турции в Египет. Это открытие свидетельствует, что ханаанцы имели значительные коммерческие связи с другими цивилизациями Ближнего Востока.

С затонувшего корабля подняли груз. Источник: facebook.com/AntiquitiesEN

С затонувшего корабля подняли груз. Источник: facebook.com/AntiquitiesEN

Это открытие свидетельствует, что ханаанцы были гораздо более совершенными мореплавателями, чем считалось ранее. Они, вероятно, использовали небесные тела для навигации, принимая наблюдение за солнцем и звездами.

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