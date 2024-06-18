Океанічна пастка: виявлена невидима загроза, яка є небезпечнішою за Бермудський трикутник

Дослідники виявили на дні Мексиканської затоки смертоносну ділянку, яка знищує все живе, що потрапляє всередину. Умови там настільки отруйні, що лише деякі мікроорганізми та істоти можуть вижити. Це пов’язано з відсутністю кисню та високим рівнем солі, який є летальним.

Відкриття смертельного басейна у водах Мексиканської затоки, відомого як "Гаряча ванна розпачу", було зроблено командою дослідників у 2015 році, пише Live Science. Це унікальне природне утворення, що має високу концентрацію солі, розташоване на глибині близько 1000 метрів під поверхнею моря. Вчені натрапили на це дивовижне місце під час вивчення холодних просочувань у Перській затоці, де вуглеводні, які є основною частиною нафти та газу, виходять з океанічного дна та потрапляють в товщу води. Цей процес виник через рух соляних плит у земній корі, що сформувалися мільйони років тому внаслідок випаровування стародавнього моря.

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Назва "гаряча ванна розпачу" походить від знахідки – краба, який загинув і залишався недоторканим протягом восьми років завдяки консервуючим властивостям цього середовища. Басейн має приблизно 30,5 метра в окружності та глибину 3,7 метра.

У гідромасажних ваннах формується солоний розчин, який є результатом проникнення вуглеводнів через поховані соляні пласти. Цей розчин має солоність, яка в чотири рази перевищує солоність морської води, що забезпечує значно більшу щільність і перешкоджає змішуванню з холодними потоками.

Температура води у таких басейнах може досягати 19°C, створюючи екстремально небезпечні умови для життя багатьох видів через високий вміст солі. В розсолі також присутні значні концентрації сірководню та метану, які можуть витримати лише обмежене коло організмів, наприклад, деякі види молюсків. Окрім того, басейн оточений стрімкими схилами, покритими мінеральними відкладеннями червоного, жовтого та білого кольору, а також заростями молюсків. Один з дослідників у відео натякає на те, що це середовище було сформоване живими істотами.

"Спочатку, ймовірно, відбувається те, що рідина починає вивергатися з дна моря. І тоді з'являються біологічні спільноти, які починають цим користуватися", – сказав дослідник на відео відкриття, яке було зроблено за допомогою апарата з дистанційним керуванням (ROV).

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