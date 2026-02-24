У Польщі жили канібали: науковці знайшли підтвердження моторошній здогадці (фото)

Вчені представили нові переконливі докази того, що близько 18 000 років тому на території сучасної південної Польщі люди магдаленської культури практикували канібалізм. Останки, знайдені в Машицькій печері поблизу Кракова, стали одним із найяскравіших і найдетальніших прикладів палеолітичного канібалізму в Європі.

Машицька печера була відкрита ще наприкінці XIX століття, а повторно досліджена в 1960-х роках. Протягом десятиліть кістки зберігалися в Археологічному музеї Кракова, доки сучасні методи не дозволили провести їх ретельний аналіз. За допомогою 3D-мікроскопії високої роздільної здатності дослідники вивчили сліди порізів, ударів і переломів на людських кістках. Результати однозначні: всі пошкодження були нанесені кам’яними інструментами незабаром після смерті людей, що вказує на навмисну обробку тіл для споживання. Про це пише Arkeonews.

Радіовуглецеве датування дало вік останків близько 18 000 років, що відповідає магдаленському періоду пізнього верхнього палеоліту. Саме ця культура залишила після себе знамениті наскельні малюнки в печерах Ласко у Франції та Альтаміра в Іспанії, а також вдосконалені кам’яні інструменти й мистецтво. Однак знахідки з Машицької печери розкривають значно темнішу сторону життя цих мисливців-збирачів.

Близько 68 % людських кісток мають характерні сліди обробки м’яса: глибокі порізи на черепах (для зняття скальпу та тканин обличчя), навмисне розбиття черепів для доступу до мозку, розколювання довгих кісток (стегнових, плечових) для вилучення кісткового мозку — одного з найкалорійніших і найжирніших продуктів у холодному кліматі. Характер зламів і порізів майже повністю збігається з тим, що спостерігається на кістках тварин із того ж шару.

Головний автор дослідження Франсеск Маргінедас з Інституту досліджень історії людини (IPHES-CERCA) заявив: розподіл і характер слідів не залишають сумнівів — тіла оброблялися точно так само, як туші тварин. Співавторка Пальміра Саладіє додала, що жодних ознак церемоніальної підготовки чи виготовлення предметів із кісток не виявлено — фрагменти просто викидали разом із рештками тварин.

Це відрізняє Машицьку печеру від інших європейських місць, де канібалізм мав ритуальний характер (наприклад, печера Гоуф у Великій Британії, де черепи переробляли на чаші). Тут усе вказує на практичне споживання.

Дослідники припускають, що канібалізм міг бути пов’язаний із соціальним або "військовим" конфліктом — споживання ворогів після сутичок. Голод як причина малоймовірний: на місці знайдено рештки оленів, косулі, диких кабанів, лисиць і водоплавних птахів, а також 546 крем’яних та обсидіанових наконечників стріл. Це свідчить про достаток їжі.

Генетичні дослідження показали, що загиблі мали спільних предків із магдаленськими групами Західної Європи. Це ускладнює гіпотезу про напад чужинців і підвищує ймовірність насильства між близькоспорідненими громадами.

Після останнього льодовикового максимуму, коли льодовики відступили, мисливці-збирачі магдаленської культури активно розселялися на нових територіях Центральної Європи. Тепліші умови відкривали нові можливості, але водночас посилювали конкуренцію за ресурси та мисливські угіддя. Всі людські останки в Машицькій печері, судячи з усього, були поховані приблизно одночасно — це вказує на єдиний насильницький епізод, а не на окремі поховання.

