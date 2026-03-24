В озері Мічиган знайшли зниклий 150 років тому корабель-привид (фото)

Дерев’яний трищогловий корабель "F.J. King", який вважали затонулим і втрачений понад 50 років, нарешті вдалося знайти. Тривалі пошуки цього судна завершилися успіхом завдяки роботі дослідників. Фахівці з Асоціації підводної археології штату Вісконсин виявили корабель на дні озера Мічиган.

Судно затонуло ще у 1886 році, і його місцезнаходження довгий час залишалося невідомим. Примітно, що для знаходження знадобилося лише близько двох годин пошукової роботи. Встановити точне місце допомогли не дані капітана, а архівні записи доглядача маяка. Про це пише Popular Mechanic.

"F.J. King" — це дерев’яна трищоглова шхуна завдовжки близько 43 метрів, побудована у 1867 році в штаті Огайо. Судно використовували для перевезення вантажів Великими озерами. Воно затонуло біля узбережжя Вісконсину ввечері 15 вересня 1886 року під час сильного шторму, коли перевозило залізну руду. Попри численні спроби різних дослідників знайти його протягом десятиліть, успіху вдалося досягти лише завдяки зусиллям команди ентузіастів.

Пошуки здійснювалися за допомогою дистанційно керованих підводних апаратів, які й дозволили виявити корабель на глибині приблизно 45 метрів. Завдяки цим технологіям дослідники вперше за майже 140 років змогли оглянути затонуле судно. Виявилося, що воно добре збереглося, хоча раніше припускали, що корпус мав зруйнуватися під вагою вантажу.

Свою роль у успішних пошуках відіграли історичні документи. Якщо б дослідники орієнтувалися лише на координати, зазначені капітаном судна, результат міг би бути іншим. Натомість ключову підказку надали записи доглядача маяка, який спостерігав за подіями під час катастрофи.

Того фатального дня корабель потрапив у потужний шторм із хвилями до трьох метрів. Корпус зазнав серйозних пошкоджень, і капітан наказав екіпажу з восьми осіб залишити судно. Моряків врятував інший корабель, що проходив неподалік, а сам "F.J. King" затонув приблизно через 28 хвилин після евакуації.

Спочатку капітан повідомив про аварію та надав координати місця події, однак згодом доглядач маяка зазначив, що бачив щогли корабля, які ще деякий час виступали над водою. Саме ці спостереження стали вирішальними під час повторного аналізу архівів. Дослідники припустили, що координати капітана могли бути неточними через складні умови та темряву, тоді як дані очевидця виявилися більш точними.

У результаті пошукова група зосередилася на зоні в межах кількох квадратних кілометрів навколо точки, вказаної доглядачем маяка, і зрештою натрапила на затонуле судно. Його фактичне місце розташування виявилося приблизно на кілометр від первинно зазначеної локації.

