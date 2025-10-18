У Китаї виявили чаші з черепів людей віком 5000 років (фото)

На території Китаю археологи натрапили на унікальні артефакти — чаші, зроблені з людських черепів, та маски зі скелетів, яким близько п’яти тисяч років. Знахідки належать до культури Лянчжу — однієї з найдавніших міських цивілізацій Східної Азії.

Радіовуглецевий аналіз показав, що вік виявлених кісток становить від 3000 до 2500 років до н.е., тобто вони датуються неолітичним періодом. Серед уламків кераміки та тваринних решток археологи виявили понад 50 людських кісток, багато з яких мали явні сліди обробки — розколів, проколів чи шліфування. Про це пише Live Science.

За словами головного автора дослідження, антрополога Дзюнмея Савади з Ніїгатського університету (Японія), більшість оброблених кісток були просто викинуті в канали чи рови, що може свідчити про втрату ритуального ставлення до померлих. Водночас ученим не вдалося виявити ознак насильницької смерті чи слідів розчленування тіл — ймовірно, кістки обробляли вже після природного розкладу останків.

Найчастіше серед оброблених решток траплялися черепи. Дослідники знайшли чотири екземпляри, розколоті горизонтально для створення своєрідних "черепних чаш", і ще чотири, розділені вертикально — вони нагадували маски скелетів. Такі предмети, за припущеннями вчених, могли мати ритуальне або культове призначення, адже подібні черепні чаші раніше знаходили у похованнях знаті Лянчжу. Водночас "маски" такого типу не мають аналогів у жодній відомій культурі регіону.

Деякі з артефактів мають унікальні ознаки — наприклад, череп із отворами в потилиці чи навмисно сплощену нижню щелепу. Це дає підстави припустити, що жителі Лянчжу могли використовувати людські рештки як матеріал для певних символічних або соціальних практик.

Савада вважає, що такі зміни у ставленні до мертвих могли бути наслідком становлення міського суспільства. Коли люди перестали знати всіх своїх сусідів особисто, кістки втратили індивідуальне значення й почали сприйматися як звичайна сировина. Цю гіпотезу підтримує і біоархеологиня Елізабет Бергер з Каліфорнійського університету в Ріверсайді, яка наголосила, що знайдені рештки, ймовірно, сприймалися мешканцями як "сміття", а не як об’єкти вшанування.

Цікаво, що практика виготовлення подібних предметів з’явилася раптово, протривала близько двох століть і так само швидко зникла. Науковці припускають, що майбутні дослідження, зокрема аналіз походження самих кісток, допоможуть з’ясувати, чому ця традиція виникла, яке мала значення та чому зникла разом зі зміною соціальної структури давнього суспільства Лянчжу.

