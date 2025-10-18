В Китае обнаружили чаши из черепов людей в возрасте 5000 лет (фото)

На территории Китая археологи встретили уникальные артефакты — чаши, сделанные из человеческих черепов, и маски из скелетов, которым около пяти тысяч лет. Находки относятся к культуре Лянчжу – одной из древнейших городских цивилизаций Восточной Азии.

Радиоуглеродный анализ показал, что возраст обнаруженных костей составляет от 3000 до 2500 лет до н.э., то есть они датируются неолитическим периодом. Среди обломков керамики и остатков животных археологи обнаружили более 50 человеческих костей, многие из которых имели явные следы обработки — расколов, проколов или шлифовки. Об этом пишет Live Science.

По словам главного автора исследования, антрополога Дзюнмея Савады из Ниигатского университета (Япония), большинство обработанных костей были просто выброшены в каналы или рвы, что может свидетельствовать о потере ритуального отношения к умершим. В то же время, ученым не удалось выявить признаков насильственной смерти или следов расчленения тел — вероятно, кости обрабатывали уже после естественного разложения останков.

Чаще среди обработанных остатков случались черепа. Исследователи обнаружили четыре экземпляра, расколотые горизонтально для создания своеобразных "черепных чаш", и еще четыре, разделенные вертикально — они напоминали маски скелетов. Такие предметы, по предположениям ученых, могли иметь ритуальное или культовое предназначение, ведь подобные черепные чаши раньше находили в погребениях знати Лянчжу. В то же время "маски" такого типа не имеют аналогов ни в одной известной культуре региона.

Читайте также: В Шотландии нашли заброшенный королевский замок в возрасте 700 лет

Некоторые из артефактов имеют уникальные признаки – например, череп с отверстиями в затылке или умышленно уплощенную нижнюю челюсть. Это позволяет предположить, что жители Лянчжу могли использовать человеческие останки как материал для определенных символических или социальных практик.

Савада считает, что такие изменения по отношению к мертвым могли быть следствием становления городского общества. Когда люди перестали знать всех своих соседей лично, кости потеряли индивидуальное значение и стали восприниматься как обычное сырье. Эту гипотезу поддерживает и биоархеологиня Элизабет Бергер из Калифорнийского университета в Риверсайде, которая подчеркнула, что найденные останки, вероятно, воспринимались жителями как "мусор", а не как объекты чествования.

Интересно, что практика изготовления подобных предметов появилась внезапно, продлилась около двух веков и так же быстро исчезла. Ученые предполагают, что будущие исследования, в частности анализ происхождения самих костей, помогут выяснить, почему эта традиция возникла, какое значение имела и почему исчезла вместе с изменением социальной структуры древнего общества Лянчжу.

Ранее мы рассказывали, что ученые совершили невероятное открытие в Перу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !