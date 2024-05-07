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Соціум

У які дні краще працювати на городі: посівний календар на липень-2024

Ціхоцька Марія

У які дні краще працювати на городі: посівний календар на липень-2024
Липень – це не лише найспекотніший місяць року, але й один із найважливіших для дачників

Липень – це не лише найспекотніший місяць року, але й один із найважливіших для дачників. Більшість культур вже висаджені, проте деякі грядки ще можна засіяти. Про це пише УНІАН.

Що ж можна посадити в липні?

  • Зелень та салати: рукола, шпинат, кріп, петрушка, гірчиця, крес-салат, щавель.
  • Бобові: квасоля, горох.
  • Коренеплоди: буряк, редис.
  • Різні види капусти: білокачанна, пекінська, кольорова, броколі.
  • Баштанні культури: кавун, диня, огірок.

Важливо! Перед посівом насіння рекомендується ознайомитися з місячним посівним календарем на липень 2024 року. Він підкаже, які дні є сприятливими для роботи на городі, а які – ні.

Основні роботи на городі в липні:

  • Полив: в спекотну погоду рослини потребують рясного поливу, особливо вранці або ввечері.
  • Прополка: регулярно видаляйте бур'яни, щоб вони не забирали поживні речовини з ґрунту.
  • Розпушування ґрунту: це покращить доступ повітря та води до коренів рослин.
  • Підживлення: використовуйте мінеральні та органічні добрива для стимуляції росту та плодоношення рослин.
  • Боротьба з шкідниками та хворобами: регулярно оглядайте рослини на наявність шкідників та хвороб і вживайте заходів для їх усунення.
  • Збір врожаю: в липні починають дозрівати ранні овочі та фрукти, тому не забудьте їх вчасно зібрати.

Місячний посівний календар на липень 2024 року:

1-4 липня:

  • Сприятливі дні для посіву коренеплодів, баштанних і картоплі в теплиці, а також салату, селери, шпинату у відкритому ґрунті.
  • Посадка пізніх квітів, збір врожаю ягід і фруктів, підв'язування винограду.
  • Не рекомендується прищипувати, пікірувати, пересаджувати рослини і рихлити ґрунт.

5-7 липня:

  • Дні молодика. Рослини стають вразливими, тому місячний посівний календар не рекомендує їх турбувати.

9-11 липня:

  • Сприятливі дні для збору молодої картоплі, цибулі, моркви, зелені, редиски, горошку.
  • Зібрані овочі довго зберігатимуться і добре збережуть смак.
  • Вдало пройде боротьба з бур'янами і шкідниками.
  • Можна білити й обрізати дерева, вносити органічні добрива, робити прищіпки та щеплення, але не рекомендується застосовувати мінеральні підгодівлі та отрутохімікати.

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12-13 липня:

  • Можна садити ампельні та в'юнкі рослини - горошок, виноград, іпомею, в'юнку троянду.
  • Для посадки інших рослин день не дуже вдалий.
  • Дозволені обрізки, пересадки і рясні поливи, проте не варто замочувати насіння і підгортати картоплю.

14-15 липня:

  • Вдалі дати для боротьби з борошнистою росою, попелицею, слимаками, колорадським жуком, антракнозом, іржею рослин.
  • Збір для вживання і на зберігання врожаю, обрізка чагарників і вусів полуниці.
  • 14 числа можна посадити пряні трави.
  • Не рекомендується прищипувати, прищеплювати, пересаджувати і ділити коріння рослин.

16-19 липня:

  • Дуже родючі дні. Дозволено збирати врожай фруктів і наземних овочів, але не варто викопувати картоплю, моркву і буряк.

20-22 липня:

  • Несприятливий час для будь-яких робіт з рослинами.

23-25 липня:

  • Час збирати зернові (пшеницю, овес, кукурудзу, соняшник).
  • Вдалий період для обробки рослин від хвороб, комах і гризунів.
  • Не рекомендується рясно поливати рослини та удобрювати їх органікою.

26-27 липня:

  • Можна сіяти лише швидкорослі культури - салати, зелень, цибулю на перо, прянощі.
  • Не рекомендується обрізати рослини, пересаджувати їх, завдавати шкоди корінню та стеблам (будь-які травми в цей час гояться довго).
  • Сприятливий час для збору насіння, цибулин та іншого посадкового матеріалу.

28-31 липня:

  • Можна сіяти зелень, редиску, тепличні овочі, озимі культури, сидерати.
  • Час збирати картоплю, інші коренеплоди, фрукти, ягоди, горіхи.
  • Сприятливий період для знищення бур'янів.
  • Не рекомендується пересаджувати квіти, рясно поливати рослини та перекопувати ґрунт.

Нагадаємо, ми вже писали, що краще посадити на городі після збирання картоплі.

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