В какие дни лучше работать на огороде: посевной календарь на июль-2024
Июль – это не только самый жаркий месяц года, но и один из самых важных для дачников. Большинство культур уже взорваны, однако некоторые грядки еще можно засеять. Об этом пишет УНИАН.
Что можно посадить в июле?
- Зелень и салаты: руккола, шпинат, укроп, петрушка, горчица, кресс-салат, щавель.
- Бобовые: фасоль, горох.
- Корнеплоды: свекла, редис.
- Различные виды капусты: белокочанная, пекинская, цветная, брокколи.
- Бахчевые культуры: арбуз, дыня, огурец.
Важно! Перед посевом семян рекомендуется ознакомиться с лунным посевным календарем на июль 2024 года. Он подскажет, какие дни благоприятны для работы на огороде, а какие – нет.
Основные работы на огороде в июле:
- Полив: в жаркую погоду растения нуждаются в обильном поливе, особенно утром или вечером.
- Прополка: регулярно удаляйте сорняки, чтобы они не забирали питательные вещества из почвы.
- Разрыхление почвы: это улучшит доступ воздуха и воды к корням растений.
- Подкормка: используйте минеральные и органические удобрения для стимуляции роста и плодоношения растений.
- Борьба с вредителями и болезнями: регулярно осматривайте растения на наличие вредителей и болезней и принимайте меры по их устранению.
- Уборка: в июле начинают созревать ранние овощи и фрукты, поэтому не забудьте их вовремя собрать.
Месячный посевной календарь на июль 2024:
1-4 июля:
- Благоприятные дни для посева корнеплодов, бахчевых и картофеля в теплице, а также салата, сельдерея, шпината в открытом грунте.
- Посадка поздних цветов, сбор урожая ягод и фруктов, подвязывание винограда.
- Не рекомендуется прищипывать, пикировать, пересаживать растения и рыхлить почву.
5-7 июля:
- Дни новолуния. Растения становятся уязвимыми, поэтому лунный посевной календарь не рекомендует их беспокоить.
9-11 июля:
- Благоприятные дни для сбора молодого картофеля, лука, моркови, зелени, редиса, горошка.
- Собранные овощи будут долго сохраняться и хорошо сохранят вкус.
- Удачно пройдет борьба с сорняками и вредителями.
- Можно белить и обрезать деревья, вносить органические удобрения, делать прищепки и прививки, но не рекомендуется применять минеральные подкормки и ядохимикаты.
Читайте также: Лунный посевной календарь на июль-2023
12-13 июля:
- Можно сажать ампельные и вьющиеся растения – горошек, виноград, ипомею, вьющуюся розу.
- Для посадки других растений день не очень удачный.
- Разрешены обрезки, пересадки и обильные поливы, однако не стоит замачивать семена и окучивать картофель.
14-15 июля:
- Удачные даты для борьбы с мучнистой росой, тлей, улитками, колорадским жуком, антракнозом, ржавчиной растений.
- Сбор для употребления и хранения урожая, обрезка кустарников и усов клубники.
- 14 числа можно посадить пряные травы.
- Не рекомендуется прищипывать, прививать, пересаживать и делить корни растений.
16-19 июля:
- Очень плодородные дни. Разрешено собирать урожай фруктов и наземных овощей, но не стоит выкапывать картофель, морковь и свеклу.
20-22 июля:
- Неблагоприятное время для любых работ с растениями.
23-25 июля:
- Пора собирать зерновые (пшеницу, овес, кукурузу, подсолнечник).
- Удачный период для обработки растений от болезней, насекомых и грызунов.
- Не рекомендуется обильно поливать растения и удобрять их органикой.
26-27 июля:
- Можно сеять только быстрорастущие культуры – салаты, зелень, лук на перо, пряности.
- Не рекомендуется обрезать растения, пересаживать их, наносить вред корням и стеблям (любые травмы в это время заживают долго).
- Удачное время для сбора семян, луковиц и другого посадочного материала.
28-31 июля:
- Можно сеять зелень, редис, тепличные овощи, озимые культуры, сидераты.
- Пора собирать картофель, другие корнеплоды, фрукты, ягоды, орехи.
- Благоприятный период для уничтожения сорняков.
- Не рекомендуется пересаживать цветы, обильно поливать растения и перекапывать почву.
Напомним, мы уже писали, что лучше посадить на огороде после уборки картофеля.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!