У які дні краще працювати на городі: посівний календар на липень-2024
Липень – це не лише найспекотніший місяць року, але й один із найважливіших для дачників. Більшість культур вже висаджені, проте деякі грядки ще можна засіяти. Про це пише УНІАН.
Що ж можна посадити в липні?
- Зелень та салати: рукола, шпинат, кріп, петрушка, гірчиця, крес-салат, щавель.
- Бобові: квасоля, горох.
- Коренеплоди: буряк, редис.
- Різні види капусти: білокачанна, пекінська, кольорова, броколі.
- Баштанні культури: кавун, диня, огірок.
Важливо! Перед посівом насіння рекомендується ознайомитися з місячним посівним календарем на липень 2024 року. Він підкаже, які дні є сприятливими для роботи на городі, а які – ні.
Основні роботи на городі в липні:
- Полив: в спекотну погоду рослини потребують рясного поливу, особливо вранці або ввечері.
- Прополка: регулярно видаляйте бур'яни, щоб вони не забирали поживні речовини з ґрунту.
- Розпушування ґрунту: це покращить доступ повітря та води до коренів рослин.
- Підживлення: використовуйте мінеральні та органічні добрива для стимуляції росту та плодоношення рослин.
- Боротьба з шкідниками та хворобами: регулярно оглядайте рослини на наявність шкідників та хвороб і вживайте заходів для їх усунення.
- Збір врожаю: в липні починають дозрівати ранні овочі та фрукти, тому не забудьте їх вчасно зібрати.
Місячний посівний календар на липень 2024 року:
1-4 липня:
- Сприятливі дні для посіву коренеплодів, баштанних і картоплі в теплиці, а також салату, селери, шпинату у відкритому ґрунті.
- Посадка пізніх квітів, збір врожаю ягід і фруктів, підв'язування винограду.
- Не рекомендується прищипувати, пікірувати, пересаджувати рослини і рихлити ґрунт.
5-7 липня:
- Дні молодика. Рослини стають вразливими, тому місячний посівний календар не рекомендує їх турбувати.
9-11 липня:
- Сприятливі дні для збору молодої картоплі, цибулі, моркви, зелені, редиски, горошку.
- Зібрані овочі довго зберігатимуться і добре збережуть смак.
- Вдало пройде боротьба з бур'янами і шкідниками.
- Можна білити й обрізати дерева, вносити органічні добрива, робити прищіпки та щеплення, але не рекомендується застосовувати мінеральні підгодівлі та отрутохімікати.
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12-13 липня:
- Можна садити ампельні та в'юнкі рослини - горошок, виноград, іпомею, в'юнку троянду.
- Для посадки інших рослин день не дуже вдалий.
- Дозволені обрізки, пересадки і рясні поливи, проте не варто замочувати насіння і підгортати картоплю.
14-15 липня:
- Вдалі дати для боротьби з борошнистою росою, попелицею, слимаками, колорадським жуком, антракнозом, іржею рослин.
- Збір для вживання і на зберігання врожаю, обрізка чагарників і вусів полуниці.
- 14 числа можна посадити пряні трави.
- Не рекомендується прищипувати, прищеплювати, пересаджувати і ділити коріння рослин.
16-19 липня:
- Дуже родючі дні. Дозволено збирати врожай фруктів і наземних овочів, але не варто викопувати картоплю, моркву і буряк.
20-22 липня:
- Несприятливий час для будь-яких робіт з рослинами.
23-25 липня:
- Час збирати зернові (пшеницю, овес, кукурудзу, соняшник).
- Вдалий період для обробки рослин від хвороб, комах і гризунів.
- Не рекомендується рясно поливати рослини та удобрювати їх органікою.
26-27 липня:
- Можна сіяти лише швидкорослі культури - салати, зелень, цибулю на перо, прянощі.
- Не рекомендується обрізати рослини, пересаджувати їх, завдавати шкоди корінню та стеблам (будь-які травми в цей час гояться довго).
- Сприятливий час для збору насіння, цибулин та іншого посадкового матеріалу.
28-31 липня:
- Можна сіяти зелень, редиску, тепличні овочі, озимі культури, сидерати.
- Час збирати картоплю, інші коренеплоди, фрукти, ягоди, горіхи.
- Сприятливий період для знищення бур'янів.
- Не рекомендується пересаджувати квіти, рясно поливати рослини та перекопувати ґрунт.
Нагадаємо, ми вже писали, що краще посадити на городі після збирання картоплі.
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