У які дні краще працювати на городі: посівний календар на липень-2024

Липень – це не лише найспекотніший місяць року, але й один із найважливіших для дачників. Більшість культур вже висаджені, проте деякі грядки ще можна засіяти. Про це пише УНІАН.

Що ж можна посадити в липні?

Зелень та салати: рукола, шпинат, кріп, петрушка, гірчиця, крес-салат, щавель.

рукола, шпинат, кріп, петрушка, гірчиця, крес-салат, щавель. Бобові: квасоля, горох.

квасоля, горох. Коренеплоди: буряк, редис.

буряк, редис. Різні види капусти: білокачанна, пекінська, кольорова, броколі.

білокачанна, пекінська, кольорова, броколі. Баштанні культури: кавун, диня, огірок.

Важливо! Перед посівом насіння рекомендується ознайомитися з місячним посівним календарем на липень 2024 року. Він підкаже, які дні є сприятливими для роботи на городі, а які – ні.

Основні роботи на городі в липні:

Полив: в спекотну погоду рослини потребують рясного поливу, особливо вранці або ввечері.

в спекотну погоду рослини потребують рясного поливу, особливо вранці або ввечері. Прополка: регулярно видаляйте бур'яни, щоб вони не забирали поживні речовини з ґрунту.

регулярно видаляйте бур'яни, щоб вони не забирали поживні речовини з ґрунту. Розпушування ґрунту: це покращить доступ повітря та води до коренів рослин.

це покращить доступ повітря та води до коренів рослин. Підживлення: використовуйте мінеральні та органічні добрива для стимуляції росту та плодоношення рослин.

використовуйте мінеральні та органічні добрива для стимуляції росту та плодоношення рослин. Боротьба з шкідниками та хворобами: регулярно оглядайте рослини на наявність шкідників та хвороб і вживайте заходів для їх усунення.

регулярно оглядайте рослини на наявність шкідників та хвороб і вживайте заходів для їх усунення. Збір врожаю: в липні починають дозрівати ранні овочі та фрукти, тому не забудьте їх вчасно зібрати.

Місячний посівний календар на липень 2024 року:

1-4 липня:

Сприятливі дні для посіву коренеплодів, баштанних і картоплі в теплиці, а також салату, селери, шпинату у відкритому ґрунті.

Посадка пізніх квітів, збір врожаю ягід і фруктів, підв'язування винограду.

Не рекомендується прищипувати, пікірувати, пересаджувати рослини і рихлити ґрунт.

5-7 липня:

Дні молодика. Рослини стають вразливими, тому місячний посівний календар не рекомендує їх турбувати.

9-11 липня:

Сприятливі дні для збору молодої картоплі, цибулі, моркви, зелені, редиски, горошку.

Зібрані овочі довго зберігатимуться і добре збережуть смак.

Вдало пройде боротьба з бур'янами і шкідниками.

Можна білити й обрізати дерева, вносити органічні добрива, робити прищіпки та щеплення, але не рекомендується застосовувати мінеральні підгодівлі та отрутохімікати.

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12-13 липня:

Можна садити ампельні та в'юнкі рослини - горошок, виноград, іпомею, в'юнку троянду.

Для посадки інших рослин день не дуже вдалий.

Дозволені обрізки, пересадки і рясні поливи, проте не варто замочувати насіння і підгортати картоплю.

14-15 липня:

Вдалі дати для боротьби з борошнистою росою, попелицею, слимаками, колорадським жуком, антракнозом, іржею рослин.

Збір для вживання і на зберігання врожаю, обрізка чагарників і вусів полуниці.

14 числа можна посадити пряні трави.

Не рекомендується прищипувати, прищеплювати, пересаджувати і ділити коріння рослин.

16-19 липня:

Дуже родючі дні. Дозволено збирати врожай фруктів і наземних овочів, але не варто викопувати картоплю, моркву і буряк.

20-22 липня:

Несприятливий час для будь-яких робіт з рослинами.

23-25 липня:

Час збирати зернові (пшеницю, овес, кукурудзу, соняшник).

Вдалий період для обробки рослин від хвороб, комах і гризунів.

Не рекомендується рясно поливати рослини та удобрювати їх органікою.

26-27 липня:

Можна сіяти лише швидкорослі культури - салати, зелень, цибулю на перо, прянощі.

Не рекомендується обрізати рослини, пересаджувати їх, завдавати шкоди корінню та стеблам (будь-які травми в цей час гояться довго).

Сприятливий час для збору насіння, цибулин та іншого посадкового матеріалу.

28-31 липня:

Можна сіяти зелень, редиску, тепличні овочі, озимі культури, сидерати.

Час збирати картоплю, інші коренеплоди, фрукти, ягоди, горіхи.

Сприятливий період для знищення бур'янів.

Не рекомендується пересаджувати квіти, рясно поливати рослини та перекопувати ґрунт.

Нагадаємо, ми вже писали, що краще посадити на городі після збирання картоплі.

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