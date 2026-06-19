В Італії виявили гробницю етрусків зі скарбами віком 2,5 тисячі років (фото)

У центральній частині Італії археологи зробили унікальне відкриття — вони знайшли повністю запечатану етруську гробницю, яка залишалася недоторканою близько 2600 років. Фахівці вже називають знахідку однією з найважливіших для вивчення доримської цивілізації за останні десятиліття.

Про це пише Indian Defence Review. Гробницю виявили в районі Сан-Джуліано, приблизно за 70 кілометрів на північний захід від Рима. Розкопки проводила міжнародна команда археологів у межах дослідницького проєкту San Giuliano Archaeological Research Project під керівництвом професора Університету Бейлора Давіде Зорі.

Особливу цінність відкриттю надає те, що поховання жодного разу не було розграбоване або порушене з моменту його запечатування. Завдяки цьому вміст гробниці зберігся у винятково доброму стані.

За попередніми оцінками, поховання датується VII століттям до нашої ери. Усередині кам’яної камери археологи виявили останки чотирьох людей, які були поховані на спеціально висічених у скелі ложах.

Навколо скелетів дослідники знайшли понад сотню поховальних артефактів. Серед них — керамічний посуд, залізна зброя, бронзові прикраси та срібні аксесуари для волосся. За словами Давіде Зорі, подібні поховання такого віку ще ніколи не досліджувалися в регіоні із застосуванням сучасних археологічних технологій.

Попередній аналіз свідчить, що в гробниці могли бути поховані дві сімейні пари. Водночас науковці наголошують, що остаточні висновки можна буде зробити лише після проведення антропологічних, генетичних та ізотопних досліджень.

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Дослідницький проєкт у Сан-Джуліано триває з 2016 року. За цей час археологи задокументували понад 600 гробниць у великому етруському некрополі, який оточує давнє поселення на плато Сан-Джуліано. Однак усі раніше знайдені камерні поховання були розграбовані ще в античні часи, деякі — під час раннього римського панування.

Проєкт реалізується спільно консорціумом університетів під керівництвом Університету Бейлора, Академією Вергілія в Римі та муніципалітетом Барбарано-Романо. Його мета — простежити історію регіону від етруської доби до середньовіччя та з’ясувати, як змінювалося життя людей на цій території протягом століть.

Науковці вважають, що нещодавно відкрита гробниця стане справжнім джерелом нових знань про поховальні традиції етрусків. Подальші дослідження артефактів і людських останків можуть допомогти відтворити побут, соціальний статус та спосіб життя людей, які жили тут майже три тисячі років тому.

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