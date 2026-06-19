В Италии обнаружили гробницу этрусков с сокровищами в возрасте 2,5 тысяч лет (фото)

В центральной части Италии археологи совершили уникальное открытие — они обнаружили полностью запечатанную этрусскую гробницу, которая оставалась неприкосновенной около 2600 лет. Специалисты уже называют находку одной из самых важных для изучения доримской цивилизации за последние десятилетия.

Об этом пишет Indian Defence Review. Гробницу обнаружили в районе Сан-Джулиано, примерно в 70 километрах северо-западнее Рима. Раскопки проводила международная команда археологов в рамках исследовательского проекта San Giuliano Archaeological Research Project под руководством профессора Университета Бейлора Давиде Зори.

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Особую ценность открытию придает то, что захоронение ни разу не было разграблено или нарушено с момента его запечатывания. Благодаря этому содержимое гробницы сохранилось в исключительно хорошем состоянии.

По предварительным оценкам, погребение датируется VII веком до нашей эры. Внутри каменной камеры археологи обнаружили останки четырех человек, захороненных на специально высеченных в скале ложах.

Вокруг скелетов исследователи обнаружили более сотни погребальных артефактов. Среди них – керамическая посуда, железное оружие, бронзовые украшения и серебряные аксессуары для волос. По словам Давиде Зори, подобные захоронения такого возраста еще никогда не исследовались в регионе с применением современных археологических технологий.

Предварительный анализ показывает, что в гробнице могли быть похоронены две семейные пары. В то же время, ученые отмечают, что окончательные выводы можно будет сделать только после проведения антропологических, генетических и изотопных исследований.

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Исследовательский проект в Сан-Джулиано продолжается с 2016 года. За это время археологи задокументировали более 600 гробниц в большом этрусском некрополе, окружающем древнее поселение на плато Сан-Джулиано. Однако все ранее найденные камерные захоронения были разграблены еще в античные времена, некоторые во время раннего римского владычества.

Проект реализуется совместно консорциумом университетов под руководством Университета Бейлора, Академией Вергилия в Риме и муниципалитетом Барбарано-Романо. Его цель — проследить историю региона от этрусских времен до средневековья и выяснить, как менялась жизнь людей на этой территории на протяжении веков.

Ученые считают, что недавно открытая гробница станет настоящим источником новых знаний о погребальных традициях этрусков. Дальнейшие исследования артефактов и человеческих останков могут помочь воссоздать быт, социальный статус и образ жизни людей, живших здесь почти три тысячи лет назад.

Напомним, на затопленном острове в США была обнаружена заброшенная больница 1800-лет.

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