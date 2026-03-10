У Німеччині знайшли унікальне місце проведення древніх ритуалів (фото)

Високо над лісами регіону Зауерланд на заході Німеччина розташована група величних вулканічних скель, які вже багато років привертають увагу туристів і науковців. У 2025 році археологи знайшли тут нові докази того, що понад дві тисячі років тому це місце могло використовуватися для проведення ритуалів.

Дослідження провели фахівці з LWL Archaeology for Westphalia, які вивчали скельний комплекс Брухгаузер Штайне. За їхніми висновками, давні громади могли надавати цій місцевості особливого духовного значення. Про це пише Arkeonews.

Брухгаузер Штайне складається з чотирьох масивних вулканічних скель, що здіймаються майже на 100 метрів над навколишніми пагорбами. Сьогодні ця територія відома популярними туристичними маршрутами та мальовничими краєвидами, але водночас має статус археологічної пам’ятки.

Археологи встановили, що в період залізна доба — приблизно між V і III століттями до нашої ери — вершину скелі оточували оборонні стіни, які утворювали укріплене городище. Проте доказів постійного проживання людей тут майже не знайдено.

Керівник дослідження Мануель Цайлер пояснив, що місцевість була малопридатною для життя: відкрита вершина, сильні вітри та віддаленість від поселень уздовж давнього торгового шляху Геллвег робили тривале проживання тут малоймовірним.

Ключову підказку дослідники отримали завдяки місцевому досліднику Матіас Дікхаус. Працюючи з офіційним дозволом на використання металошукача, він знайшов дві залізні сокири на вузькій скельній полиці Фельдштайна — однієї з головних скель комплексу.

Артефакти лежали неглибоко під землею, а їхнє розташування одразу привернуло увагу археологів: леза були покладені під прямим кутом одне до одного, що навряд чи могло статися випадково.

Після цього фахівці розпочали розкопки й виявили неглибоку яму, вирізану прямо в скелі. Усередині знайшли уламки подрібненого кварцу, кам’яну плиту та кам’яний молоток.

За словами археологів, ці предмети, ймовірно, використовувалися для дроблення кварцу на дрібні фрагменти. Після цього яму акуратно засипали, а зверху поклали сокири. Така послідовність дій, на думку дослідників, свідчить про навмисний ритуальний процес.

Мануель Цайлер наголосив, що це не схоже на звичайну господарську діяльність. Люди піднімалися на відкриту скелю, видобували кварц із породи, подрібнювали його, засипали яму й лише після цього розміщували сокири зверху.

Особливо дивує те, що кварц можна було значно легше знайти біля підніжжя скель. Однак люди залізної доби свідомо виконували ці дії на високій та відкритій вітрам скелі.

Науковці припускають, що таке розташування могло мати релігійне або символічне значення. У віруваннях кельтських народів високі або віддалені місця нерідко вважалися своєрідною межею між світом людей і надприродними силами.

Подібні ритуальні практики відомі й в інших регіонах Європи. Археологи знаходили жертвоприношення та церемоніальні поховання в печерах, на гірських вершинах і в інших незвичних природних ландшафтах.

Це не перші докази ритуальної діяльності на Брухгаузер Штайне. У 2013 році дослідники виявили тут фрагмент браслета та наконечник списа, які перед похованням навмисно пошкодили. Такі знахідки також трактують як жертвоприношення часів залізної доби.

Нове відкриття також викликало інтерес до ролі кварцу в культурі того часу. Цей мінерал іноді додавали до глини під час виготовлення кераміки, щоб посуд краще витримував високу температуру під час випалу.

Втім, як припускає головна археологиня дослідження Сандра Петернек, кварц із цього місця міг використовуватися і для особливих ритуальних посудин, що надавало йому додаткового символічного значення.

Сьогодні ці знахідки відкривають нову сторінку історії Брухгаузер Штайне. Місце, яке раніше вважалося лише однією з найвражаючих природних пам’яток Німеччини, тепер також пов’язують із давніми віруваннями та ритуальними практиками.

Знайдені під час розкопок артефакти — кам’яну плиту, молоток і фрагменти подрібненого кварцу — планують виставити у місцевому туристичному центрі. Оригінальні залізні сокири з міркувань збереження замінять на точні копії.

