У Єгипті знайшли рештки доісторичного хижака, схожого на крокодила: як виглядав (фото)

У Західній пустелі Єгипту дослідники натрапили на новий вид давнього морського крокодила. За оцінками вчених, цей хижак жив приблизно 80 мільйонів років тому і є найдавнішим відомим представником родини дирозавридів — стародавніх крокодилів, що мешкали в морських і прибережних екосистемах.

Новий вид отримав назву Wadisuchus kassabi. Його довжина могла сягати 3,5–4 метрів, а витягнута морда та масивні зуби свідчать про те, що він полював на рибу й черепах. Про це повідомляє Discoverwildlife.

Дослідники підкреслюють, що це відкриття допомагає краще зрозуміти еволюційний шлях рептилій та їхню адаптацію після зникнення динозаврів. Скам'янілі рештки були знайдені неподалік оазисів Харга й Баріс у Західній пустелі й охоплюють частини черепів чотирьох особин різного віку, що дає рідкісну можливість простежити їхній розвиток.

Головна авторка роботи Сара Себер зазначає, що Wadisuchus kassabi за розмірами подібний до сучасного нільського крокодила, однак має кілька унікальних анатомічних рис — зокрема, чотири зуби на передній частині щелепи замість п’яти, ніздрі, зміщені вверх для дихання біля поверхні води, і характерне заглиблення на кінчику морди. Ці особливості, на її думку, відображають перехідні етапи адаптації укусу у дирозавридів і свідчать, що їхня еволюція почалася раніше, ніж припускали науковці.

Головна авторка дослідження Сара Сабер. Джерело: Центр палеонтології хребетних Мансурського університету Головна авторка дослідження Сара Сабер. Джерело: Центр палеонтології хребетних Мансурського університету

Назва виду пов’язана з регіоном знахідки: Wadi з арабської означає "долина", а частина suchus — посилання на давньоєгипетського бога-крокодила Собека.

Науковці наголошують, що відкриття має не лише академічну цінність. Воно підкреслює важливість збереження територій Західної пустелі, яка, попри господарське освоєння, досі приховує численні свідчення древньої історії планети, що мають стати спадщиною для майбутніх поколінь.

