У Ботсвані знайшли рідкісний двоколірний алмаз: чим унікальний (фото)

У Ботсвані виявили унікальний двоколірний алмаз, який поєднує рожеву та прозору частини. На думку фахівців, цей дорогоцінний камінь формувався у два етапи, що робить його справжньою рідкістю у світі мінералів.

Згідно з даними Гемологічного інституту Америки (GIA), розмір знайденого алмаза становить приблизно 24,3 × 16 × 14,5 міліметра, а вага — 37,41 карата. Про це повідомляє Live Science.

Як пояснила старша менеджерка з ідентифікації алмазів GIA Саллі Ітон-Маганья, спочатку кристал був повністю безбарвним. Згодом частина його зазнала пластичної деформації, найімовірніше, під час формування гірських масивів мільйони років тому — саме тоді вона й набула рожевого відтінку. Безбарвна частина алмаза утворилася пізніше, вже без таких змін у структурі.

Науковці зазначають, що рожеві алмази — одні з найрідкісніших у природі, і процес їхнього утворення досі залишається загадковим. Вони виникають на глибині понад 160 кілометрів у мантії Землі, де під дією величезного тиску та температури атоми вуглецю з’єднуються у щільну кристалічну решітку. Вулканічна активність згодом виносить ці структури ближче до поверхні.

Колір алмазів зазвичай зумовлений домішками або структурними змінами. Наприклад, зелені відтінки з’являються під дією радіації, коли уран чи інші елементи впливають на решітку мінералу. А от рожеві кольори, як пояснюють геологи, — результат механічної деформації: коли камінь був стиснутий або вигнутий під час геологічних процесів. Якщо ж вплив був надмірним, алмаз стає не рожевим, а коричневим.

Двоколірний алмаз Двоколірний алмаз

Читайте також: Зникло та відродилось: вчені оголосили сенсаційну інформацію про Червоне море

"Коричневих алмазів дуже багато, а рожеві — надзвичайно рідкісні", — підкреслює Люк Дусе, старший науковий співробітник геологічного факультету Університету Кертіна (Австралія).

Формування двоколірного алмаза свідчить, що процес відбувався у два різні часові періоди: спершу створилася рожева частина, а потім — безбарвна, яка зберегла початкову структуру.

Хоча подібні алмази вже траплялися раніше, більшість із них були значно меншими — до 2 карат. Тому знахідка з Ботсвани є особливою за своїми розмірами й будовою.

До речі, рудник Карове, де виявили цей камінь, уже відомий своїми рекордними відкриттями. Саме там раніше знайшли гігантський алмаз вагою 2488 карат під назвою "Мотсведі", а також рожевий діамант "Бойтумело" вагою 62 карати.

Раніше ми розповідали, що в Антарктиді виявили понад 80 нових озер.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!