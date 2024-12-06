В Азії знайшли невідомий вид людини: науковці називають це проривом у розумінні еволюції людини

Вчені здійснили сенсаційне відкриття, ідентифікувавши новий вид стародавніх людей у Східній Азії. Скам'янілості, знайдені на півночі Китаю, розповідають про унікальну групу стародавніх людей, яких дослідники назвали Juluren, що перекладається як "люди з великою головою".

Найбільш вражаючою особливістю цього виду став надзвичайно великий об'єм черепа - близько 1700 мілілітрів, що значно перевищує показники інших стародавніх людських видів. Це відкриття спростовує традиційні уявлення про еволюцію людського мозку як про просту лінійну прогресію. Про пише Studyfinds.

Juluren existed приблизно 200-160 тисяч років тому в умовах льодовикового періоду з температурою на 4°C нижчою за сучасну. Вони поєднували примітивні риси - товсті кістки черепа та специфічну будову зубів - з більш просунутими характеристиками, схожими на неандертальців і сучасних людей.

Археологічні дослідження показали, що ці стародавні люди були вправними мисливцями, особливо успішними в полюванні на коней. Їхнє існування відкриває набагато складнішу картину людської еволюції, де різні види людей не лише співіснували, але й, ймовірно, схрещувалися.

Особливо цікавим є зв'язок Juluren з загадковими денисівцями - стародавньою популяцією, відомою переважно за генетичними даними. Це припускає, що на території Східної Азії існувала широка популяція людей з великим мозком наприкінці четвертинного періоду.

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Кожне нове відкриття поступово доповнює складну мозаїку людської еволюції. Результати дослідження, опубліковані в журналі PaleoAnthropology, демонструють, що наше генеалогічне древо набагато розгалуженіше, ніж вважалося раніше.

Науковці порівнюють це відкриття з частинами складної головоломки, які поступово складаються в унікальну картину походження та розвитку людства.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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