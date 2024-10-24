Археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму

В Іспанії археологи здійснили важливе відкриття: під час розкопок у місті Убріке виявлено давньоримський форум Окурі та прилеглі споруди, які відігравали ключову роль в інтеграції місцевого населення до Римської імперії.

Команда науковців та волонтерів з Університету Гранади натрапила на стіну, що, ймовірно, оточувала центральну площу форуму. Її розміри вражають: метр у висоту та 16 метрів у довжину. За нею знайдено рештки масштабних громадських будівель періоду розквіту імперії (I-V століття нашої ери). Про це пише Independent.

Знахідки спростували попередні теорії про те, що римські споруди функціонували лише до III століття. Виявлені монети засвідчують, що життя тут вирувало щонайменше до кінця IV століття. Особливу цінність має монета з христограмою – найдавнішим християнським символом у цьому регіоні.

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Серед знахідок також монументальний вівтар, залишки колон, постаменти для статуй та інші архітектурні елементи. Додатково виявлено середньовічну оборонну споруду, яка, ймовірно, була частиною системи візуальної комунікації між укріпленнями регіону.

Ці археологічні відкриття проливають світло на торговельні маршрути римської епохи в районі Гібралтару та допомагають краще зрозуміти процес римської колонізації півдня Піренейського півострова. Форум, який був центром суспільного життя, відігравав важливу роль у культурній асиміляції місцевих громад до Римської імперії.

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