Археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима

В Испании археологи совершили важное открытие: во время раскопок в городе Убрике был обнаружен древнеримский форум Окури и близлежащие сооружения, которые играли ключевую роль в интеграции местного населения в Римскую империю.

Команда ученых и волонтеров из Университета Гранады наткнулась на стену, которая, вероятно, окружала центральную площадь форума. Ее размеры впечатляют: метр в высоту и 16 метров в длину. За ней найдены останки масштабных общественных построек периода расцвета империи (IV век нашей эры). Об этом пишет Independent.

Находки опровергли предыдущие теории о том, что римские сооружения работали только до III века. Выявленные монеты свидетельствуют, что жизнь здесь бушевала не менее к концу IV века. Особую ценность имеет монета с христограммой – древнейшим христианским символом в этом регионе.

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Среди находок также монументальный алтарь, остатки колонн, постаменты для статуй и другие архитектурные элементы. Дополнительно обнаружено средневековое оборонительное сооружение, которое, вероятно, являлось частью системы визуальной коммуникации между укреплениями региона.

Эти археологические открытия проливают свет на торговые маршруты римской эпохи в районе Гибралтара и помогают лучше понять процесс римской колонизации юга Пиренейского полуострова. Форум, являвшийся центром общественной жизни, играл важную роль в культурной ассимиляции местных общин в Римскую империю.

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