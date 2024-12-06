В Азии обнаружили неизвестный вид человека: ученые называют это прорывом в понимании эволюции человека

Ученые совершили сенсационное открытие, идентифицировав новый вид древних людей в Восточной Азии, найденные на севере Китая, рассказывают об уникальной группе древних людей, которых исследователи назвали Juluren, что переводится как "люди с большой головой".

Наиболее впечатляющей особенностью этого вида стал чрезвычайно большой объем черепа – около 1700 миллилитров, что значительно превышает показатели других древних человеческих видов.

Juluren существует примерно 200-160 тысяч лет назад в условиях ледникового периода с температурой на 4°C ниже современной.

Археологические исследования показали, что эти древние люди были искусными охотниками, особенно успешными в охоте на лошадей.

Особенно интересна связь Juluren с загадочными денисовцами - древней популяцией, известной преимущественно по генетическим данным. Это предполагает, что на территории Восточной Азии существовала широкая популяция людей с большим мозгом в конце четвертичного периода.

Читайте также: Старейшее вино в мире: в Испании в гробнице археологи обнаружили 2000-летний артефакт (фото)

Каждое новое открытие постепенно дополняет сложную мозаику человеческой эволюции.

Ученые сравнивают это открытие с частями сложной головоломки, которые постепенно складываются в уникальную картину происхождения и развития человечества.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!