Качка в пиві з яблуками та картоплею

Друзі, якщо ви у пошуках рецепту для приготування смачної качки, ви знайшли те, що шукали. Неймовірно ніжна, соковита, із хрусткою скоринкою… ммм…

Готується легко та просто!

РЕЦЕПТ КАЧКИ В ПИВІ, З ЯБЛУКАМИ ТА КАРТОПЛЕЮ

1 качка (2-2,5 кг)

1/4 ч. л. меленої кориці

20 мл рослинної олії

1ч. л меду

1/4 ч. л. чорного меленого перцю

1 ч. л. солі (з гіркою)

400-500 г яблук (кислі сорти)

600-700 г картоплі

Для розсолу:

1 л світлого пива

300-500 мл води

6-8 горошин запашного перцю

Очистіть качку, зріжте треті фаланги та виріжте жирову залозу над гузкою.

Покладіть качку до контейнера та залийте пивом. Додайте води, щоб качка була вкрита розсолом.

Додайте перець горошком.

Покладіть вантаж (накрийте чимось зверху). Поставтекачку до холодильника на 10-12 годин.

Вийміть качку з розсолу, обсушітьпаперовимирушниками, змастіть сумішшю з олії, меду, солі, перцю такориці. Покладіть тушку в посуд для запікання.

Начиніть її шматочками яблук, додайте підсоленукартоплю.

Запікайте у розігрітій до 170 °C духовій шафі протягом 1 години 30 хвилин, накривши фольгою (нижній і верхнійпідігрів).

Приберіть фольгу, збільшіть температуру до 185 °C ізапікайте, поки качка не набуде золотистого кольору. Режим конвекції чи Нижній підігрів із конвекцією.

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